Prima pagina Tuttosport: "La classe di Modric rifà sognare il Milan"

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 14 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 14 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con Inter-Juventus. Juve prove di futuro. La classe di Modric rifà sognare il Milan. Toro-Italiano il brivido è doppio. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

