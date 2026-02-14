Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan avanza, ora è a -5”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 14 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 14 febbraio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il derby d'Italia tra Inter e Juventus. La tesi di Chivu. Il Milan avanza, ora è a -5. Allegri soffre e batte il Pisa (1-2). Fabregas spaventa la Viola. Maldini, il conto in sospeso. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.