Pisa-Milan, Vernazza: 'Diavolo inguardabile. Se solo Allegri volesse ...'

Vernazza: “Primo tempo Milan molle e inguardabile. Se Allegri volesse …”

Pisa-Milan, il giornalista Sebastiano Vernazza ha commentato la vittoria del club rossonero in casa della squadra toscana. Le sue parole riprese da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
"Se Allegri lo volesse, queste partite le vincerebbe senza ansie né patemi. Con il 4-3-3 il Milan è diventato dominante come mai lo era stato fin lì, il Pisa è stato soffocato nella sua area, Modric ha realizzato il gol da tre punti". Il giornalista Sebastiano Vernazza ha analizzato la vittoria del Milan sul campo del Pisa nella sua analisi a 'La Gazzetta dello Sport': " Nel primo tempo, il Milan è stato a lungo inguardabile, preda di un’insana mollezza e di una inspiegabile lentezza, e non è che al Diavolo manchino i giocatori di gamba svelta".

Vernazza continua: "Allegri ha smontato e rimontato il Milan con gli innesti di Ricci, Leao e Pulisic ed è passato al 4-3-3, una scelta vincente. Il Milan ha smesso di palleggiare in orizzontale, coniugava ampiezza e profondità. Sono stati otto minuti bellissimi, tra i migliori del campionato rossonero. Noi continuiamo a chiederci perché il Milan debba faticare contro il Pisa e formazioni simili, quando potrebbe annichilirle come di solito fa l’Inter, ma Allegri, finché vince, ha sempre ragione".

