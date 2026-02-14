Pisa-Milan, Vernazza: 'Diavolo inguardabile. Se solo Allegri volesse ...'

Vernazza continua: "Allegri ha smontato e rimontato il Milan con gli innesti di Ricci, Leao e Pulisic ed è passato al 4-3-3, una scelta vincente. Il Milan ha smesso di palleggiare in orizzontale, coniugava ampiezza e profondità. Sono stati otto minuti bellissimi, tra i migliori del campionato rossonero. Noi continuiamo a chiederci perché il Milan debba faticare contro il Pisa e formazioni simili, quando potrebbe annichilirle come di solito fa l’Inter, ma Allegri, finché vince, ha sempre ragione".