Il Milan di Allegri in due dati: primato col Bayern e la voglia di non mollare

Milan, solo il Bayern Monaco come te in Europa: ecco il dato che incorona i rossoneri

Il Milan condivide un primato con il Bayern Monaco. Questo riporta 'La Gazzetta dello Sport', sottolineando i dati del Diavolo di Massimiliano Allegri
L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica ampio spazio alla squadra guidata da Massimiliano Allegri, sottolineando con numeri e statistiche l'ottimo lavoro svolto dal tecnico livornese insieme al suo staff. In particolare, il quotidiano ha riportato alcuni dati che inseriscono il Milan nell'élite del calcio europeo e spiegano la mentalità che la squadra ha assorbito dal lavoro di Max.

Milan, in trasferta zero sconfitte

Come riporta la 'Rosea', il Milan non ha ancora registrato sconfitte in trasferta in questa Serie A. L'unica partita senza punti del Diavolo è stata la prima di campionato contro la Cremonese, giocata a 'San Siro'. Nelle 13 trasferte disputate finora, sono arrivate 8 vittorie e 5 pareggi. Il Milan condivide questo particolare primato di imbattibilità in trasferta con il Bayern Monaco, squadra di ben altro livello e ambizioni.

Inoltre, l'altro dato che racchiude uno dei punti forza del Milan di Massimiliano Allegri riguarda le fasi finali delle partite. Nelle 24 partite di Serie A, il Milan ha segnato 9 gol negli ultimi 15' di gara e subiti solamente 2. Questo spiega la tenacia del Milan nel difendere le vittorie (10 su 15 sono state con un gol di scarto) e nel cercare di portare a casa punti fino alla fine, senza mollare di un centimetro. E questa mentalità si riflette nel campionato: con l'Inter che non dà segni di frenata, il Milan vuole provarci fino all'ultimo secondo possibile.

