Il Milan di Allegri in due dati: primato col Bayern e la voglia di non mollare

Inoltre, l'altro dato che racchiude uno dei punti forza del Milan di Massimiliano Allegri riguarda le fasi finali delle partite. Nelle 24 partite di Serie A, il Milan ha segnato 9 gol negli ultimi 15' di gara e subiti solamente 2. Questo spiega la tenacia del Milan nel difendere le vittorie (10 su 15 sono state con un gol di scarto) e nel cercare di portare a casa punti fino alla fine, senza mollare di un centimetro. E questa mentalità si riflette nel campionato: con l'Inter che non dà segni di frenata, il Milan vuole provarci fino all'ultimo secondo possibile.
