Il Milan di Allegri in due dati: primato col Bayern e la voglia di non mollare

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica ampio spazio alla squadra guidata da Massimiliano Allegri , sottolineando con numeri e statistiche l'ottimo lavoro svolto dal tecnico livornese insieme al suo staff . In particolare, il quotidiano ha riportato alcuni dati che inseriscono il Milan nell'élite del calcio europeo e spiegano la mentalità che la squadra ha assorbito dal lavoro di Max.

Milan, in trasferta zero sconfitte

Come riporta la 'Rosea', il Milan non ha ancora registrato sconfitte in trasferta in questa Serie A. L'unica partita senza punti del Diavolo è stata la prima di campionato contro la Cremonese, giocata a 'San Siro'. Nelle 13 trasferte disputate finora, sono arrivate 8 vittorie e 5 pareggi. Il Milan condivide questo particolare primato di imbattibilità in trasferta con il Bayern Monaco, squadra di ben altro livello e ambizioni.