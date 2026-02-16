Parlando di calcio, invece, tiene ancora banco il caso Pierre Kalulu-Alessandro Bastoni in Inter-Juventus. L'arbitro del match, Federico La Penna, ha ricevuto minacce di morte e ha allertato la Polizia Postale. Intanto, John Elkann, CEO di Exor che controlla la Juventus, ha chiamato Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C. per chiedere spiegazioni sull'accaduto e soluzioni immediate al problema arbitrale.