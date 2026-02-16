Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 16 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 16 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina a Federica Brignone che, nelle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, conquista due medaglie d'oro in 72 ore. Prima nel Super G, poi nel Gigante. L'Italia sale così a 22 medaglie olimpiche, è un record.

Parlando di calcio, invece, tiene ancora banco il caso Pierre Kalulu-Alessandro Bastoni in Inter-Juventus. L'arbitro del match, Federico La Penna, ha ricevuto minacce di morte e ha allertato la Polizia Postale. Intanto, John Elkann, CEO di Exor che controlla la Juventus, ha chiamato Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C. per chiedere spiegazioni sull'accaduto e soluzioni immediate al problema arbitrale.

Sul campo, intanto, 2-2 tra Napoli e Roma nel posticipo della 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Al 'Maradona', giallorossi due volte avanti con Donyell Malen (il secondo gol su calcio di rigore) e due volte raggiunti dagli azzurri: prima con l'ex Leonardo Spinazzola poi con Alisson Santos.

