Al 42' minuto di Inter-Juventus, Alessandro Bastoni si è reso protagonista negativo della serata. Il difensore nerazzurro ha simulato in maniera eclatante su un tocco inesistente di Kalulu, portando all'espulsione del francese, con tanto di veemente esultanza alle sue spalle: un episodio che ha falsato clamorosamente la gara. L'episodio ha fatto infuriare dirigenti e tifosi delle squadre avversarie. Giorgio Chiellini ha parlato di "decisione inaccettabile", mentre i profili social di Bastoni e della moglie si sono riempiti di insulti e minacce.