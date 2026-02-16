L'Inter si schiera al fianco di Alessandro Bastoni, difendendo il proprio calciatore dopo la simulazione sull'intervento di Kalulu durante il match di 'San Siro' contro la Juventus
Al 42' minuto di Inter-Juventus, Alessandro Bastoni si è reso protagonista negativo della serata. Il difensore nerazzurro ha simulato in maniera eclatante su un tocco inesistente di Kalulu, portando all'espulsione del francese, con tanto di veemente esultanza alle sue spalle: un episodio che ha falsato clamorosamente la gara. L'episodio ha fatto infuriare dirigenti e tifosi delle squadre avversarie. Giorgio Chiellini ha parlato di "decisione inaccettabile", mentre i profili social di Bastoni e della moglie si sono riempiti di insulti e minacce.
L'Inter sostiene Bastoni
Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Bastoni non pensava che la vicenda avrebbe assunto dimensioni del genere. Il difensore, turbato dalla piega degli eventi, avrebbe già parlato sia con Chivu (che lo aveva difeso in conferenza stampa), che con il presidente Giuseppe Marotta. Ha ricevuto sostegno, nessuno all'Inter lo considera un simulatore. Il nerazzurro avrebbe valutato la possibilità di realizzare un post social per far sentire la propria voce, ma alla fine ha preferito chiudersi nel silenzio.