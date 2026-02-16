Pianeta Milan
Rabiot squalificato: in Milan-Como Allegri pensa di sostituirlo andando sul sicuro

Milan-Como, come sostituire lo squalificato Rabiot? Ecco la soluzione più probabile
Espulso per doppia ammonizione (la seconda per proteste) nel finale di Pisa-Milan 1-2 dello scorso venerdì, il centrocampista francese Adrien Rabiot è stato squalificato per Milan-Como. Chi rimpiazzerà il francese? L'idea di Massimiliano Allegri
Venerdì sera il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, 2-1, sul campo del Pisa di Oscar Hiljemark ma, nel recupero, l'arbitro Michael Fabbri della Sezione A.I.A. di Ravenna ha prima ammonito e poi espulso Adrien Rabiot. Un cartellino giallo rimediato per un fallo, veniale ai limiti dell'inesistente, sul centrocampista nerazzurro Gabriele Piccinini. L'altro, preso subito dopo, per proteste nei confronti del direttore di gara. Una manifestazione di dissenso che, a giudicare dalle immagini, non sembra essere stata chissà quanto veemente.

Milan-Como senza lo squalificato Rabiot

Ma tant'è, Rabiot è stato squalificato per un turno e, oltretutto, rimarrà anche in diffida. Il centrocampista francese, classe 1995, sarà pertanto costretto a saltare Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 in calendario mercoledì 18 febbraio alle ore 20:45 a 'San Siro'. Poi, resterà sul chi va là anche per le successive sfide di campionato contro Parma, Cremonese e, soprattutto Inter: il derby di inizio marzo non è poi così lontano.

Ora, dunque, Allegri ha un dubbio: come sostituire lo squalificato Rabiot per Milan-Como? Il numero 12 transalpino è un elemento fondamentale per il Diavolo e, all'andata, in riva al Lario, ha anche messo a segno una doppietta. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'opzione più gettonata è l'utilizzo di Ruben Loftus-Cheek - in campo a Bologna e Pisa da seconda punta - nel suo classico ruolo di mezzala, di modo da avere, in quella posizione, un giocatore fisico e di inserimento che possa rimpiazzare al meglio Rabiot.

Con Loftus-Cheek, per la 'rosea', è probabile vedere, in mezzo al campo, due centrocampisti più abili e dediti al palleggio, come Samuele Ricci e Luka Modrić. Si profilerebbe, così, un turno in panchina per Youssouf Fofana.

