Ora, dunque, Allegri ha un dubbio: come sostituire lo squalificato Rabiot per Milan-Como? Il numero 12 transalpino è un elemento fondamentale per il Diavolo e, all'andata, in riva al Lario, ha anche messo a segno una doppietta. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'opzione più gettonata è l'utilizzo di Ruben Loftus-Cheek - in campo a Bologna e Pisa da seconda punta - nel suo classico ruolo di mezzala, di modo da avere, in quella posizione, un giocatore fisico e di inserimento che possa rimpiazzare al meglio Rabiot.