Milan Sabatini: 'A Pisa ha sofferto chiunque, ma dopo 10 giorni di riposo...'

"Ci pensa Modric secondo copione, anche perché si è rivisto a Pisa il Milan che per qualche partita Allegri aveva dimenticato, quello che nel primo tempo ha concesso tutto agli sbadigli. Il Pisa non ha fatto chissà che cosa, ha fatto quello che poteva fare, ma il Milan ha avuto delle iniziative blande, inconsistenti. Poi è cambiato nel secondo tempo, in virtù anche della leggerezza arrivata dopo il gol di Loftus-Cheek. Il Milan ha avuto in Fullkrug un terminale offensivo che per un quarto d'ora ha significato anche un'esposizione più brillante di gioco. Solo che il terminale si è spento quando ha avuto l'opportunità di chiudere la partita con il rigore sbagliato".