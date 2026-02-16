Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Sabatini sottolinea: “A Pisa hanno sofferto tutti, dalla Roma all’Inter e anche la Juventus”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Sabatini sottolinea: “A Pisa hanno sofferto tutti, dalla Roma all’Inter e anche la Juventus”

Milan Sabatini: 'A Pisa ha sofferto chiunque, ma dopo 10 giorni di riposo...'
Sandro Sabatini, giornalista sportivo, è tornato a parlare di Pisa-Milan, match valido per la 25ª giornata di Serie A, nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube
Redazione PM

Il Milan ha trionfato contro il Pisa per 2-1 nell'anticipo della 25ª giornata di Serie A. Una vittoria fondamentale per i rossoneri che aumentano il vantaggio sulle inseguitrici e non si staccano dall'Inter. Proprio della sfida della 'Cetilar Arena' è tornato a parlare Sandro Sabatini, giornalista sportivo, nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube. Ecco, di seguito, le sue parole.

Pisa-Milan, il commento di Sabatini

—  

"Dopo il 60' il Milan è tornato in modalità vista in tante altre partite con le piccole, non riusciva ad arrivare più alla conclusione. Ci sono stati vari cambi, Pulisic, Ricci, Leao, e il Pisa ha trovato il pareggio. Nell'ultimo quarto d'ora il Milan ha ripreso a giocare, anche se è riuscito a segnare solo al 85' con Modric. La partita di Bologna non c'entra assolutamente niente con questa. È sembrata una partita alla ripresa del campionato dopo la sosta. Non è surreale, il Milan ha trascorso 10 giorni d' inattività che è da dimostrare che sia una cosa positiva. A Pisa in ogni caso avevano sofferto tutti, dalla Roma all'Inter e anche la Juventus".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato: Milan, assalto al re degli assist in Europa. Pronti 25 milioni per lui >>>

"Ci pensa Modric secondo copione, anche perché si è rivisto a Pisa il Milan che per qualche partita Allegri aveva dimenticato, quello che nel primo tempo ha concesso tutto agli sbadigli. Il Pisa non ha fatto chissà che cosa, ha fatto quello che poteva fare, ma il Milan ha avuto delle iniziative blande, inconsistenti. Poi è cambiato nel secondo tempo, in virtù anche della leggerezza arrivata dopo il gol di Loftus-Cheek. Il Milan ha avuto in Fullkrug un terminale offensivo che per un quarto d'ora ha significato anche un'esposizione più brillante di gioco. Solo che il terminale si è spento quando ha avuto l'opportunità di chiudere la partita con il rigore sbagliato".

Leggi anche
Pedullà: “Modric ha più voglia, motivazione e umiltà rispetto a chi ha la pancia piena”
Borghi: “Ho l’impressione che senza Saelemaekers al Milan manchi un grado di intensità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA