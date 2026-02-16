Pianeta Milan
Venerdì 13 febbraio il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto a Pisa per 2-1 con un gol di Luka Modric a 5' dal termine: ecco il commento del giornalista sportivo Alfredo Pedullà, sul suo canale ufficiale su 'YouTube', alla prova del croato
Il Milan di Massimiliano Allegri, venerdì sera, ha vinto (2-1) in casa del Pisa di Oscar Hiljemark l'anticipo della 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Diavolo avanti con il colpo di testa di Ruben Loftus-Cheek al 39' e raggiunto al 71' da Felipe Loyola. Nel finale, minuto 85, l'intuizione geniale di Luka Modric per la vittoria rossonera. Alfredo Pedullà, giornalista sportivo, ha commentato la partita e, più nello specifico, la prestazione di Modric in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube' ufficiale.

“La partita l’avete vista ma siccome conta il risultato, e ci hanno abituato a parlare del risultato, parliamo del risultato e di Luka Modric che all’interno della partita più difficile, forse più negativa e deludente, attenzione quando dico così non comunque sotto il 5, 5,5, ha sbagliato tanto ed è strano perché doveva essere più riposato, alla fine la carica la suona lui e questi sono poesie, ricami", ha esordito il giornalista.

"Il gol l’ha cercato fortissimamente esattamente come dei ragazzi di 20 anni, non è retorica, non cercano delle cose rispetto a lui che ne ha il doppio e che ha più voglia, più motivazione, più umiltà e modo di vedere le cose rispetto a chi ha la pancia piena con atteggiamenti spesso da social”, ha chiosato Pedullà.

