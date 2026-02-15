Il giovane, cresciuto nei settori giovanili del Giorgione e dell'Hellas Verona, nella scorsa stagione ha realizzato ben 16 reti con la formazione Primavera, esordendo anche in Serie A, nel maggio del 2024.
Durante il corso di questa stagione, Cissè ha totalizzato circa 22 presenze e 6 gol, dimostrando una fortissima personalità, ma anche una grande tecnica. Speriamo che il giovane possa recuperare al più presto dal brutto infortunio che, purtroppo, l'ha colpito.
