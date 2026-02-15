Pianeta Milan
Milan, brutta notizia: Cissè stagione finita. Il giovane dovrà operarsi

Arrivo brutte notizie per il Milan. Il giovane Alphadjo Cissè, attaccante in prestito al Catanzaro, dovrà operarsi
Arrivo brutte notizie per il Milan. Il giovane Alphadjo Cissè, attaccante in prestito al Catanzaro, nell'ultimo weekend di Serie b ha accusato un dolore molto forte all'adduttore. Secondo quanto riferito da uscatanzaro.net, il classe 2006 dopo aver effettuato alcuni accertamenti, ha deciso di voler proseguire con chirurgicamente.

Una notizia alquanto negativa, sia per il club rossonero, che per Aquilani e tutto il suo Catanzaro: sottoponendosi all'intervento chirurgico, il giovano non sarà più disponibile fino al termine della stagione.

Il giovane, cresciuto nei settori giovanili del Giorgione e dell'Hellas Verona, nella scorsa stagione ha realizzato ben 16 reti con la formazione Primavera, esordendo anche in Serie A, nel maggio del 2024.

Durante il corso di questa stagione,  Cissè ha totalizzato circa 22 presenze e 6 gol, dimostrando una fortissima personalità, ma anche una grande tecnica. Speriamo che il giovane possa recuperare al più presto dal brutto infortunio che, purtroppo, l'ha colpito.

