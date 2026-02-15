Arrivo brutte notizie per il Milan . Il giovane Alphadjo Cissè, attaccante in prestito al Catanzaro, nell'ultimo weekend di Serie b ha accusato un dolore molto forte all'adduttore. Secondo quanto riferito da uscatanzaro.net, il classe 2006 dopo aver effettuato alcuni accertamenti, ha deciso di voler proseguire con chirurgicamente.

Milan, brutte notizie

Una notizia alquanto negativa, sia per il club rossonero, che per Aquilani e tutto il suo Catanzaro: sottoponendosi all'intervento chirurgico, il giovano non sarà più disponibile fino al termine della stagione.