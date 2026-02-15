Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Pellegatti: “Fa moda criticare il gioco di Allegri. Inter-Juve? Partita condizionata da La Penna”

ULTIME MILAN NEWS

Pellegatti: “Fa moda criticare il gioco di Allegri. Inter-Juve? Partita condizionata da La Penna”

Pellegatti commenta: 'Inter-Juventus condizionata da La Penna'
Carlo Pellegatti ha commentato nel suo ultimo video pubblicato su YouTube le continue critiche mosse ad Allegri e la vittoria dell'Inter
Redazione

Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha parlato nel suo ultimo video pubblicato su YouTube delle continue critiche fatte a Massimiliano Allegri per la proposta di gioco e della vittoria dell'Inter contro la Juventus nel 'Derby d'Italia'.

Le parole di Carlo Pellegatti

—  

"Oggi invece di essere tutti uniti vicino al nostro Milan, vicini al loro allenatore, no, come una sottile moda, una moda radical chic, fa moda dire non mi piace il gioco di Allegri, si abbiamo tanti punti ma il gioco di Allegri non ci soddisfa, vorremmo dell'altro, un gioco più spumeggiante, intanto il Milan è secondo a 8 punti dall'Inter. E noi siamo qui che ci mettiamo come i polli di Renzo, come compagni di avventura a questa lotta contro la corazzata Inter, invece di essere uniti, noi distinguiamo, si ma il gioco di Allegri. Una cosa incomprensibile".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Chaka Traorè sulle orme di Bartesaghi? Il talento del Milan Futuro è decisivo e sta segnando tanto

Carlo Pellegatti ha poi aggiunto un commento sulla vittoria dell'Inter contro la Juventus: "Ieri l'Inter è tornata a +8, una partita condizionata dal signor La Penna che dopo aver dato un giallo eccessivo come primo, sbaglia tratto in inganno dalla caduta di Bastoni. Noi siamo in lotta contro la corazzata Inter, che batte la Juventus, suscitando l'ira di Comolli e Chiellini, e qualcuno ieri dice hai visto i dirigenti della Juve che vanno a protestare, e i nostri? Per andare a protestare bisogna esserci".

Leggi anche
Bufera internazionale dopo Inter-Juventus. CBS Sports: “L’arbitro il giocatore...
Parma, Circati ammonito nella gara contro il Verona: salterà il match contro il Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA