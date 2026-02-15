Pellegatti commenta: 'Inter-Juventus condizionata da La Penna'

LEGGI ANCHE : Chaka Traorè sulle orme di Bartesaghi? Il talento del Milan Futuro è decisivo e sta segnando tanto

Carlo Pellegatti ha poi aggiunto un commento sulla vittoria dell'Inter contro la Juventus: "Ieri l'Inter è tornata a +8, una partita condizionata dal signor La Penna che dopo aver dato un giallo eccessivo come primo, sbaglia tratto in inganno dalla caduta di Bastoni. Noi siamo in lotta contro la corazzata Inter, che batte la Juventus, suscitando l'ira di Comolli e Chiellini, e qualcuno ieri dice hai visto i dirigenti della Juve che vanno a protestare, e i nostri? Per andare a protestare bisogna esserci".