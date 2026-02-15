Non siete d'accordo su entrambi i gialli vero" - "Sul primo giallo non sono d'accordo, il giocatore della Juve lo tocca appena e lui (Barella ndr.) va atterra molto facilmente. Sul secondo non c'è niente, è Bastoni che doveva essere espulso per simulazione"
LEGGI ANCHE: Chaka Traorè sulle orme di Bartesaghi? Il talento del Milan Futuro è decisivo e sta segnando tanto
Una bruttissima pagina per tutto il calcio italiano, con Bastoni che non solo inganna l'arbitro lanciandosi a terra facendo una vera e propria sceneggiata nonostante Kalulu non abbia fatto nessun fallo, ma appena estratto il rosso, il giocatore esulta come se avesse segnato, consapevole che il suo intento era, ormai, ben riuscito. Un bruttissimo episodio che fa male allo sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA