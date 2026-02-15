Pianeta Milan
Bufera internazionale dopo Inter-Juventus. CBS Sports: “L’arbitro il giocatore migliore”

Bufera internazionale dopo Inter-Juventus. CBS Sports: “L’arbitro il giocatore migliore” - immagine 1
Nella serata di ieri, nel post partita di Inter-Juventus, le immagini legate all'episodio Kalulu e Bastoni hanno fatto il giro del mondo: le parole di CBS Sports
Alessia Scataglini
Nella serata di ieri, nel post partita di Inter-Juventus, le immagini legate all'episodio clamoroso di Kalulu e Bastoni hanno fatto ben presto il giro del mondo, facendo sollevare tantissime opinioni e commenti. A parlarne sono stati anche i giornalisti di CBS Sports. Mike Grella su Paramount + nell'aprire la nuova puntata ha dichiarato:

 "Il miglior giocatore dell'Inter questa sera è stato l'arbitro, nella partita più importante della stagione il giocatore più importante dell'Inter è stato l'arbitro e questo è un fatto".

Non siete d'accordo su entrambi i gialli vero" "Sul primo giallo non sono d'accordo, il giocatore della Juve lo tocca appena e lui (Barella ndr.) va atterra molto facilmente. Sul secondo non c'è niente, è Bastoni che doveva essere espulso per simulazione" 

Una bruttissima pagina per tutto il calcio italiano, con Bastoni che non solo inganna l'arbitro lanciandosi a terra facendo una vera e propria sceneggiata nonostante Kalulu non abbia fatto nessun fallo, ma appena estratto il rosso, il giocatore esulta come se avesse segnato, consapevole che il suo intento era, ormai, ben riuscito. Un bruttissimo episodio che fa male allo sport.

 

