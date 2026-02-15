Milan, Marcolin: 'L'esterno di Modric come il piatto di un giocatore normale'

Nel post partita di Pisa-Milan su 'DAZN', Dario Marcolin, ex calciatore di Lazio e Napoli tra le altre, ha commentato la vittoria dei rossoneri allenati da Massimiliano Allegri. In particolare, l'opinionista si è voluto soffermare sulla giocata di Luka Modric che ha deciso la gara e ha regalato i tre punti al Diavolo. Parliamo ovviamente del tocco di esterno con cui il Pallone d'Oro croato ha battuto nel finale il portiere del Pisa Nicolas. Questo è ormai riconosciuto come il suo marchio di fabbrica e l'ex giocatore di Serie A ha voluto rendergli omaggio. In più, Dario Marcolin ha parlato anche di Allegri e di uno dei suoi tanti punti di forza. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.