Milan, Marcolin: 'L'esterno di Modric come il piatto di un giocatore normale'

L'ex calciatore Dario Marcolin ha commentato ai microfoni di 'DAZN' il gol di esterno di Modric che ha deciso Pisa-Milan. Ecco le sue dichiarazioni
Nel post partita di Pisa-Milan su 'DAZN', Dario Marcolin, ex calciatore di Lazio e Napoli tra le altre, ha commentato la vittoria dei rossoneri allenati da Massimiliano Allegri. In particolare, l'opinionista si è voluto soffermare sulla giocata di Luka Modric che ha deciso la gara e ha regalato i tre punti al Diavolo. Parliamo ovviamente del tocco di esterno con cui il Pallone d'Oro croato ha battuto nel finale il portiere del Pisa Nicolas. Questo è ormai riconosciuto come il suo marchio di fabbrica e l'ex giocatore di Serie A ha voluto rendergli omaggio. In più, Dario Marcolin ha parlato anche di Allegri e di uno dei suoi tanti punti di forza. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Modric l'esterno lo utilizza come fosse il piatto per un giocatore normale. Allegri ha la capacità di modificare questa squadra: ha cambiato modulo, poi è tornato a 3 nel finale, poi ha la capacità di modificare le caratteristiche dell’attacco. Allegri per il suo Milan non guarda in faccia a nessuno e va dritto per la sua squadra".

