Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Montolivo commenta la vittoria del Milan a Pisa: “Partita della maturità. Sono tre punti che pesano parecchio”

ULTIME MILAN NEWS

Montolivo commenta la vittoria del Milan a Pisa: “Partita della maturità. Sono tre punti che pesano parecchio”

Pisa-Milan, Montolivo commenta: 'Tre punti che pesano parecchio'
L'ex centrocampista rossonero Riccardo Montolivo ha commentato su 'Sky Sport' la vittoria del Milan contro il Pisa. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Il Milan dà continuità alla netta vittoria di Bologna e lo fa battendo il Pisa di Oscar Hiljemark. La gara dell'Arena Garibaldi è stata molto complicata per i rossoneri. Nonostante una prestazione non ottima, il Diavolo ha potuto festeggiare a fine partita. Dopo il gol iniziale di Ruben Loftus-Cheek, il Pisa aveva pareggiato i conti con Loyola, ma al minuto 85, l'infinito Luka Modric si è inventato la giocata che ha portato i tre punti ai rossoneri.

Pisa-Milan, le parole di Riccardo Montolivo

—  

Tre punti pesantissimi per il Milan, soprattutto viste le altre sfide del 25^ turno di Serie A (Inter-Juventus e Napoli-Roma). Nel post-partita su 'Sky Sport', l'ex centrocampista rossonero Riccardo Montolivo ha commentato il successo del Milan. "Partita della maturità per varie ragioni, anche per le gare del weekend che condizioneranno la classifica".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: La simulazione di Bastoni divide i tifosi dell'Inter: "Idolo" oppure "Non ci rappresenta">>>

Riccardo Montolivo ha poi aggiunto: "Fare la partita ed esporsi al rischio del contropiede, riuscire a trovare gli spazi: credo che il Milan lo abbia fatto bene nel primo tempo, mentre nel secondo abbiamo visto Allegri arrabbiarsi. Però ci sono partite e punti che sono diverse e pesano di più durante la stagione. E questi sono tre punti che pesano parecchio".

Leggi anche
Milan, Longoni convocato dall’Italia u18: ecco la lista completa
Pisa-Milan, Zazzaroni commenta il cammino dei rossoneri: “I punti sono 53, il resto sono...

© RIPRODUZIONE RISERVATA