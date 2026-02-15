Pisa-Milan, Montolivo commenta: 'Tre punti che pesano parecchio'

L'ex centrocampista rossonero Riccardo Montolivo ha commentato su 'Sky Sport' la vittoria del Milan contro il Pisa. Ecco le sue dichiarazioni
Il Milan dà continuità alla netta vittoria di Bologna e lo fa battendo il Pisa di Oscar Hiljemark. La gara dell'Arena Garibaldi è stata molto complicata per i rossoneri. Nonostante una prestazione non ottima, il Diavolo ha potuto festeggiare a fine partita. Dopo il gol iniziale di Ruben Loftus-Cheek, il Pisa aveva pareggiato i conti con Loyola, ma al minuto 85, l'infinito Luka Modric si è inventato la giocata che ha portato i tre punti ai rossoneri.
Pisa-Milan, le parole di Riccardo Montolivo
—
Tre punti pesantissimi per il Milan, soprattutto viste le altre sfide del 25^ turno di Serie A (Inter-Juventus e Napoli-Roma). Nel post-partita su 'Sky Sport', l'ex centrocampista rossonero Riccardo Montolivo ha commentato il successo del Milan. "Partita della maturità per varie ragioni, anche per le gare del weekend che condizioneranno la classifica".