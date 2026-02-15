Pianeta Milan
Milan, Longoni convocato dall'Italia u18: ecco la lista completa

Milan, Longoni convocato dall'Italia u18: ecco la lista completa
In vista dell'amichevole contro l'Ucraina, l'allenatore dell'Italia U18 Favo ha diramato la lista dei convocati: presente il Milan con...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In vista dell'amichevole doppia contro l'Ucraina, l'allenatore dell'Italia Under 18 Massimiliano Favo ha diramato la lista ufficiale dei convocati, resa ufficiale dal comunicato pubblicato sul sito della FIGC. Ma c'è una novità: la nazionale si tinge anche di rossonero. Il CT Favo ha deciso di convocare il giovane portiere del Milan Alessandro Longoni. Ecco, di seguito, la lista completa dei convocati:

Milan, convocato Longoni

—  

Portieri: Renato Widmer D’Autilia (Basilea), Alessandro Longoni (Milan);

Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Tommaso Casadei (Cesena), Cristian Costabile (Sassuolo), Karim Diop (Sampdoria), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Davide Pavesi (Cremonese), Alessandro Perrotti (Fiorentina);

Centrocampisti: Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Como), Christian Dottori (Perugia), Mattia Esposito (Sorrento), Giuseppe Forte (Roma), Luca Lo Monaco (Bologna), Valerio Maccaroni (Roma), Edoardo Mariani (Vis Pesaro), Antonio Pirrò (Fiorentina), Vincenzo Prisco (Napoli), Marco Tiozzo Pagio (Juventus);

Attaccanti: Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Gabriele Falasca (Torino), Christian Fogliaro (Monza), Lorenzo Paratici (Roma), Francesco Reita (Monza).

