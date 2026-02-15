Milan, il rinnovo di Modric si avvicina. Il caso Kalulu-Bastoni e Loftus...

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 15 febbraio 2026. Dopo la vittoria del Milan a Pisa, ieri sera è arrivato il successo dell'Inter contro la Juventus, propiziato dal discusso episodio del rosso estratto a Kalulu dopo la simulazione di Bastoni, che spegne in parte le speranze rossonere per la corsa Scudetto. Non solo campo, anche alcune notizie di calciomercato in mattinata. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA
Milan, l’errore di La Penna può costarti lo Scudetto. Retroscena su Loftus-Cheek e il rinnovo di Modric
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, 15 febbraio: tra il possibile rinnovo di Luka Modric, retroscena di mercato su Loftus-Cheek e il caso Kalulu-Bastoni