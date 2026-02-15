Pisa-Milan, Zazzaroni deciso: 'I punti sono 53, il resto sono ca**ate'

LEGGI ANCHE: La simulazione di Bastoni divide i tifosi dell'Inter: "Idolo" oppure "Non ci rappresenta">>>
Tre punti che pesano un macigno per il Diavolo. Importanti per consolidare il secondo posto e il piazzamento Champions, ma soprattutto per avvicinarsi all'Inter e mettergli pressione alla vigilia di un match tutt'altro che semplice. Infatti, in questo turno di Serie A ci sono due big match che rendono la vittoria di Pisa ancora più importante. Prima il 'Derby d'Italia' a 'San Siro' tra Inter e Juventus, domani invece ci sarà Napoli-Roma, scontro diretto per la corsa al quarto posto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA