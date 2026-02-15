Pianeta Milan
Pisa-Milan, Zazzaroni deciso: 'I punti sono 53, il resto sono ca**ate'
Il noto giornalista Ivan Zazzaroni si è espresso sul proprio profilo Instagram al termine della vittoria del Milan a Pisa. Ecco le sue parole
"I punti sono 53, il resto son cazzate, aria fritta, antipatie immotivate, teorie strambe. La cosa che sente più stupidaggini al mondo non è un quadro di museo. Ma il calcio. Nessuno ne è esente". Queste le parole di Ivan Zazzaroni, noto giornalista e direttore del 'Corriere dello Sport', rilasciate sul proprio profilo Instagram al termine della gara che ha aperto la 25^ giornata di Serie A.

Parliamo, ovviamente, del match tra il Pisa di Oscar Hiljemark e il Milan di Massimiliano Allegri. Al fischio finale i rossoneri, nonostante la prestazione non delle migliori, hanno potuto esultare. I rossoneri hanno vinto 1-2 grazie ai gol di Ruben Loftus-Cheek e di Luka Modric.

Tre punti che pesano un macigno per il Diavolo. Importanti per consolidare il secondo posto e il piazzamento Champions, ma soprattutto per avvicinarsi all'Inter e mettergli pressione alla vigilia di un match tutt'altro che semplice. Infatti, in questo turno di Serie A ci sono due big match che rendono la vittoria di Pisa ancora più importante. Prima il 'Derby d'Italia' a 'San Siro' tra Inter e Juventus, domani invece ci sarà Napoli-Roma, scontro diretto per la corsa al quarto posto.

