Pisa-Milan, Zazzaroni deciso: 'I punti sono 53, il resto sono ca**ate'

"I punti sono 53, il resto son cazzate, aria fritta, antipatie immotivate, teorie strambe. La cosa che sente più stupidaggini al mondo non è un quadro di museo. Ma il calcio. Nessuno ne è esente". Queste le parole di Ivan Zazzaroni, noto giornalista e direttore del 'Corriere dello Sport', rilasciate sul proprio profilo Instagram al termine della gara che ha aperto la 25^ giornata di Serie A.