La simulazione di Bastoni può valere lo Scudetto. Sempre contro il Milan!

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare e commentare ciò che è successo durante il 'Derby d'Italia' tra Inter e Juventus . Per chi non lo sapesse, ieri sera i ragazzi di Cristian Chivu hanno vinto 3-2 contro la squadra di Luciano Spalletti e hanno messo una seria ipoteca sulla vittoria dello Scudetto. Ma quello che è accaduto nel primo tempo della gara ha dell'incredibile.

Poco prima dell'intervallo, il difensore bianconero Pierre Kalulu viene ammonito per la seconda volta dall'arbitro La Penna per un fallo in ritardo su Alessandro Bastoni. La verità è però un'altra: Bastoni, da ammonito, simula platealmente il contatto ed esulta in faccia all'ex Milan una volta che il suo piano ha funzionato. Quello da espellere era il difensore nerazzurro, non il francese. Ennesimo episodio che va contro al Milan e ai suoi sogni Scudetto.