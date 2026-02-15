Alessandro Circati, difensore del Parma, è stato ammonito nel match contro il Verona: niente Milan per il calciatore (che era diffidato)

Mentre aspettiamo di giocare il recupero contro il Como, in programma mercoledì sera alle ore 20:45, si stanno giocando le ultime partite legate alla 25esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. Questo pomeriggio è andata in scena Parma-Verona e, al 41 esimo minuto del primo tempo, il giovane difensore classe 2003 Alessandro Circati, è stato ammonito dall'arbitro Pairetto. Il numero 39, che era diffidato, salterà quindi il match contro il Milan di Allegri in programma domenica prossima alle ore 18:00.