Mentre aspettiamo di giocare il recupero contro il Como, in programma mercoledì sera alle ore 20:45, si stanno giocando le ultime partite legate alla 25esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. Questo pomeriggio è andata in scena Parma-Verona e, al 41 esimo minuto del primo tempo, il giovane difensore classe 2003 Alessandro Circati, è stato ammonito dall'arbitro Pairetto. Il numero 39, che era diffidato, salterà quindi il match contro il Milan di Allegri in programma domenica prossima alle ore 18:00.
Parma, Circati ammonito nella gara contro il Verona: salterà il match contro il Milan
Alessandro Circati, difensore del Parma, è stato ammonito nel match contro il Verona: niente Milan per il calciatore (che era diffidato)
Ecco, di seguito, il calendario completo della 26esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026:
Attualmente la classifica vede l'Inter al primo posto con 61 punti, fresca di vittoria (molto ma molto discussa a causa dell'episodio Kalulu-Bastoni) nel derby d'Italia. A seguire il Milan di Max Allegri, fermo a quota 53 con una gara da recuperare, il Napoli di Conte, a quota 49 punti, e la Roma di Gasperini, ferma a 46 punti.
