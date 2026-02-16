Milan, Ambrosini: 'La corsa scudetto sarà a Milano, non ci sono più dubbi'

Dopo la sconfitta della Juventus e il pareggio tra Napoli e Roma, l'unica squadra in grado di contendere lo scudetto all'Inter sembra essere il Milan. I rossoneri sono momentaneamente a -8 dai nerazzurri, ma mercoledì si giocherà il recupero contro il Como. In caso di vittoria, la squadra di Allegri si porterebbe di nuovo a -5 dalla vetta, con il derby di ritorno ancora da giocare. Il vantaggio accumulato dalle altre squadre è ormai troppo per poter pensare a una rimonta: sarà un duello tutto milanese per il titolo.