Milan, Ambrosini: 'La corsa scudetto sarà a Milano, non ci sono più dubbi'

Milan, Ambrosini è sicuro: “Non ci sono più dubbi, la corsa scudetto sarà a Milano”

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di DAZN durante il post partita di Napoli-Roma. Ecco le sue parole
Dopo la sconfitta della Juventus e il pareggio tra Napoli e Roma, l'unica squadra in grado di contendere lo scudetto all'Inter sembra essere il Milan. I rossoneri sono momentaneamente a -8 dai nerazzurri, ma mercoledì si giocherà il recupero contro il Como. In caso di vittoria, la squadra di Allegri si porterebbe di nuovo a -5 dalla vetta, con il derby di ritorno ancora da giocare. Il vantaggio accumulato dalle altre squadre è ormai troppo per poter pensare a una rimonta: sarà un duello tutto milanese per il titolo.

Milan, Ambrosini sulla corsa scudetto

Sulla lotta scudetto si è espresso anche Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan dal 1998 al 2013, oggi opinionista televisivo. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate a 'DAZN' nel post partita di Napoli-Roma.

"Non so se c'era un pensiero che potesse essere qualcun altro insieme al Milan a contendere lo scudetto all'Inter. Dopo stasera non ci sono più dubbi che la corsa scudetto sia a Milano".

