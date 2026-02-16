Dopo il pareggio di ieri sera tra Napoli e Roma allo stadio Diego Armando Maradona, Gian Piero Gasperini ha voluto rilasciare delle dichiarazioni nella consueta conferenza stampa post partita, parlando però dell'andamento avuto nei big match. L'allenatore giallorosso è voluto tornare a parlare del match contro il Milan di Allegri . Ricordiamo che attualmente, in classifica, il Milan occupa il secondo posto a quota 53 punti mentre, i giallorossi sono al 4 posto (quota 47 punti). Ecco, di seguito, le sue parole:

“Noi giochiamo sempre per imporci, da inizio stagione. Da allora siamo cresciuti, nel girone di andata abbiamo vinto tante partite ma persi gli scontri diretti, andandoci vicini con le prestazioni ma poi cadendo. Nel ritorno stiamo giocando meglio con la Juventus e il Napoli, in entrambe le partite ci sono anche rimpianti perché siamo andati vicini a vincere. Oggi usciamo dalle sfide con Milan e Napoli con qualche rammarico“.