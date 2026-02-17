Milan-Como, i dubbi di formazione di Allegri. Caso Bastoni-Kalulu continua

Archiviato il successo contro il Pisa di Oscar Hiljemark, è già tempo di Serie A e di campo per il Milan di Massimiliano Allegri. Domani sera, in un 'San Siro' gremito, andrà in scena la gara tra Milan e Como di Fabregas, valida per il recupero della 24^ giornata di campionato. Nell'ultimo video pubblicato sulla nostra pagina YouTube, il nostro Stefano Bressi svela le possibile scelte di Max Allegri per la partita. Diversi i dubbi e ballottaggi, soprattutto in mezzo al campo. In attacco, Rafael Leao sembra essere destinato a partire di nuovo dalla panchina.
Nel nostro ultimo video YouTube, Stefano Bressi ci parla delle possibili scelte di Allegri per Milan-Como e del caso Bastoni-Kalulu
