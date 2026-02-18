Calciomercato Milan, Comotto in Serie A? Schira rivela: 'Lo monitorano ...'

Il Milan in estate ha deciso di cedere molti giocatori in prestito tra cui anche dei talenti davvero molto, molto interessanti. Questo per farli crescere e un futuro tornare in Serie A con i rossoneri. Il giornalista Nicolò Schira ha parlato del futuro proprio di uno dei talenti del Milan, ovvero il centrocampista Comotto . Ecco le ultime novità su X.

"Diversi club sono interessati al giovane talento del Milan Cristian Comotto (nato nel 2008) per la prossima stagione: Genoa, Cagliari, Pisa, Monza, Cremonese e Parma lo stanno monitorando per un prestito". Al momento Comotto sta crescendo e giocando con lo Spezia in Serie B, trovando anche dei minuti importanti: 15 presenze stagionali nel campionato cadetto. Soli 27 minuti con il Frosinone, ma 90 contro il Bari. Comotto sta dimostrando di essere un talento molto interessante, ma un altro anno in prestito magari in Serie A potrebbe essere perfetto per la sua crescita prima di tornare del tutto al Milan.