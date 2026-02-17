Calciomercato Milan, Moretto: 'Rinnovo di Bartesaghi? Previsto incontro...'

Pianeta Milan
Milan, in arrivo il rinnovo di Bartesaghi. Moretto: “Previsto incontro a fine stagione”

L'esperto giornalista di calciomercato Matteo Moretto ha parlato del possibile rinnovo di contratto di Davide Bartesaghi col Milan. Ecco le sue dichiarazioni
La sorpresa maggiore della stagione, fin qui positiva, del Milan si chiama Davide Bartesaghi. L'esterno mancino, nel giro di pochi mesi, è diventato un titolare di Massimiliano Allegri e dopo il rinnovo della scorsa estate, sembra stia per arrivare il momento di un ulteriore prolungamento con (meritato) adeguamento di stipendio. Di questo argomento ne ha parlato Matteo Moretto. Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista ha fatto il punto della situazione su questa trattativa. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Davide Bartesaghi quest’anno ha avuto una crescita esponenziale, sia da un punto di vista del minutaggio, che ovviamente dipende da quello che Bartesaghi ha dimostrato in campo, perché insomma tra assist e gol, prestazioni di livello che hanno garantito un certo rendimento a Massimiliano Allegri. Bartesaghi si è costruito un determinato ruolo all’interno di questo Milan del presente. Si sta parlando tanto di rinnovo, con Bartesaghi che ha già rinnovato da poco e che possa nuovamente allungare".

Poi Moretto ha aggiunto: "Quello che vi posso dire io è che non mi aspetto movimenti imminenti per quanto riguarda il prolungamento ulteriori del contratto di Bartesaghi con adeguamento contrattuale annesso. Diciamo che è un tema che sia il Milan e sia l’entourage di Bartesaghi, affronteranno sul finale di stagione. Dopo la primavera le parti dovrebbero incontrarsi per capire, a fine anno, che tipo di situazione sistemare. Ad oggi, in questo momento, non ci sono reali contatti. Ci sono stati negli scorsi mesi, prima di Natale, le parti si sono date appuntamento con l’anno nuovo ma questo appuntamento non c’è ancora stato perché Bartesaghi ed il Milan torneranno a parlare del possibile rinnovo, con adeguamento meritato, verso la fine della stagione".

