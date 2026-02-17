Calciomercato Milan, Moretto: 'Rinnovo di Bartesaghi? Previsto incontro...'

La sorpresa maggiore della stagione, fin qui positiva, del Milan si chiama Davide Bartesaghi . L'esterno mancino, nel giro di pochi mesi, è diventato un titolare di Massimiliano Allegri e dopo il rinnovo della scorsa estate, sembra stia per arrivare il momento di un ulteriore prolungamento con (meritato) adeguamento di stipendio. Di questo argomento ne ha parlato Matteo Moretto . Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista ha fatto il punto della situazione su questa trattativa. Ecco, di seguito, le sue parole.

Rinnovo di Bartesaghi, ecco le parole di Matteo Moretto

"Davide Bartesaghi quest’anno ha avuto una crescita esponenziale, sia da un punto di vista del minutaggio, che ovviamente dipende da quello che Bartesaghi ha dimostrato in campo, perché insomma tra assist e gol, prestazioni di livello che hanno garantito un certo rendimento a Massimiliano Allegri. Bartesaghi si è costruito un determinato ruolo all’interno di questo Milan del presente. Si sta parlando tanto di rinnovo, con Bartesaghi che ha già rinnovato da poco e che possa nuovamente allungare".