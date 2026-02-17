Calciomercato Milan, Moretto: 'Rinnovo di Bartesaghi? Previsto incontro...'

Milan-Como, probabili formazioni: Allegri ritrova Saelemaekers dal 1′. A centrocampo chance per Jashari
Poi Moretto ha aggiunto: "Quello che vi posso dire io è che non mi aspetto movimenti imminenti per quanto riguarda il prolungamento ulteriori del contratto di Bartesaghi con adeguamento contrattuale annesso. Diciamo che è un tema che sia il Milan e sia l’entourage di Bartesaghi, affronteranno sul finale di stagione. Dopo la primavera le parti dovrebbero incontrarsi per capire, a fine anno, che tipo di situazione sistemare. Ad oggi, in questo momento, non ci sono reali contatti. Ci sono stati negli scorsi mesi, prima di Natale, le parti si sono date appuntamento con l’anno nuovo ma questo appuntamento non c’è ancora stato perché Bartesaghi ed il Milan torneranno a parlare del possibile rinnovo, con adeguamento meritato, verso la fine della stagione".
