Tobia De Stefano, giornalista del quotidiano La Verità è stato ospite di Carlo Pellegatti parlando del futuro societario del Milan: "Secondo quello che a me risulta saremmo in una situazione dove potrebbe sbloccarsi questo finanziamento e a breve, forse anche a brevissimo, c'è la possibilità che Cardinale abbia trovato un finanziatore, quindi che entra al posto di Elliot, restituendo quanto Elliot ha prestato all'epoca e questo chiaramente a cascata potrebbe provocare dei cambiamenti all'interno della governance, del CDA del Milan e a quanto a me risulta, ci sono dei ragionamenti abbastanza concreti anche su cambiamenti al vertice. Confermo anche io il nome di Comvest".
Milan, Comvest il possibile finanziatore di Cardinale. Pellegatti: “Mi dicono che sia …”
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato insieme a Tobia De Stefano del futuro societario del Milan. Il punto su Comvest dal video su 'YouTube'
Comvest e il Milan, il punto di Pellegatti
In merito a Comvest Carlo Pellegatti aggiunge: "Da quello che trapela dalle mie fonti, il nuovo finanziatore sarà Comvest, e mi dicono addirittura che sia già chiuso. Ma non voglio correre avanti, però così mi han detto. Potrebbero essere non mesi, neanche settimane ma forse giorni. Per quanto riguarda Scaroni rimarrebbe per il discorso stadio. Calvelli è una figura autorevole, mi auguro che nel progetto Cardinale ci sia il nome di Adriano Galliani come head of footbal".
Vedremo se ci saranno ulteriori novità a stretto giro di posta.
