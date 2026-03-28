Tra i giocatori in crescita, spiccano ben quattro rossoneri che, oltre alla squadra, hanno un'altra cosa in comune: giocano tutti in difesa. Pavlovic, quello che sotto la guida di Massimiliano Allegri è cresciuto di più, ha aumentato il suo valore di ben 7 milioni, arrivano a toccare quota 35.
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Stessa cosa per il giovane Davide Bartesaghi, cresciuto di 5 milioni, Koni De Winter, anche lui cresciuto di 3 milioni di euro, e Zachary Athekame, cresciuto di due milioni. Si sono abbassati, invece, i valori di Jashari, Fofana, Fullkrug, Nkunku, Leao e Pulisic, con l'americano che ha registrato la perdita più importante: -10 milioni.
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