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Milan, cresce la difesa… e anche i valori: ecco le nuove valutazioni dei rossoneri

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Il Milan di Massimiliano Allegri vola, e con esso, anche e soprattutto la difesa: eccole nuove valutazioni di alcuni rossoneri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

E anche marzo è ormai è passato, e il Milan di Massimiliano Allegri ha chiuso il mese con una bellissima vittoria contro il Torino. Ora, però, c'è il rush finale, quello più importante: blindare un posto tra le prime quattro, e provare a lottare per riprendere l'Inter.

Milan, sale la difesa

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Guardando Transfermarkt, sono stati resi noti dei nuovi valori di mercato legati, però, solamente ad alcuni calciatori mentre si attendono quelli completi che arriveranno entro il 29 maggio.

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Tra i giocatori in crescita, spiccano ben quattro rossoneri che, oltre alla squadra, hanno un'altra cosa in comune: giocano tutti in difesa. Pavlovic, quello che sotto la guida di Massimiliano Allegri è cresciuto di più, ha aumentato il suo valore di ben 7 milioni, arrivano a toccare quota 35.

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Stessa cosa per il giovane Davide Bartesaghi, cresciuto di 5 milioni, Koni De Winter, anche lui cresciuto di 3 milioni di euro, e Zachary Athekame, cresciuto di due milioni. Si sono abbassati, invece, i valori di Jashari, Fofana, Fullkrug, Nkunku,  Leao e Pulisic, con l'americano che ha registrato la perdita più importante: -10 milioni.

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