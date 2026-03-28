Il Milan di Massimiliano Allegri vola, e con esso, anche e soprattutto la difesa: eccole nuove valutazioni di alcuni rossoneri...

E anche marzo è ormai è passato, e il Milan di Massimiliano Allegri ha chiuso il mese con una bellissima vittoria contro il Torino. Ora, però, c'è il rush finale, quello più importante: blindare un posto tra le prime quattro, e provare a lottare per riprendere l'Inter.