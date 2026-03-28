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INTERVISTE

Pato: “Maldini? E’ un uomo che mi ha dato tanto come responsabilità del gioco”

Pato: “Maldini? E’ un uomo che mi ha dato tanto come responsabilità del gioco” - immagine 1
Alexandre Pato, ex calciatore del Milan, ha voluto spendere alcune parole sulla figura di Paolo Maldini, ma non solo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'ex attaccante del Milan Alexandre Pato ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia in compagnia con Francesco Letizia al termine di un evento di Fondazione Milan a New York. L'ex rossonero ha voluto parlare di Paolo Maldini, per poi spostarsi sul calcio generale. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Pato

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Come fu ritrovarsi difronte una leggenda come Maldini?

"Per me è un uomo che mi ha dato tanto come responsabilità del gioco. Vedevo lui che dopo l'allenamento continuava ad allenarsi. Era un personaggio che tu guardavi e dicevi "Quello è una persona da seguire". Due, tre settimane fa con mia moglie a Milano lo abbiamo visto su un cartellone ed ho detto "Ora fa il modello (ride, ndr)". Lui è bravissimo, ho tanta stima per lui"

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Il pallone ti ha dato tutto

"È vero. Essere qui con il Milan è sorprendente, anche perché il club mi invita e mi fa ricoprire questo ruolo molto importante. Poi venire qui oggi, stare con i bambini alla Harlem Academy, giocare con loro, è davvero bellissimo. Sono davvero contento. Il pallone mi ha dato tutto quello che ho, la famiglia, quindi ho detto loro cosa significa giocare a calcio". 

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