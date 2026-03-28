L'ex attaccante brasiliano del Milan Alexandre Pato ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia con Francesco Letizia al termine di un evento organizzato da Fondazione Milan a New York. L'ex attaccante verdeoro ha rivoluto soffermarsi sui ricordi legati ai primi giorni al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:
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Ex Milan, Pato: “Venire in rossonero è stato davvero bello, rimane nel mio cuore”
Milan, pato e i soi ricordi al Milan—
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Che ricordi hai dei primi giorni al Milan?
"Il Milan ha dato quello che volevo da piccolo. Ho giocato all'Internacional, ha il mio cuore, mi ha accolto a 11 anni, mi ha dato quello che la mia mamma e il mio papà in quel momento non mi potevano dare, io dormivo da loro. Mi davano cibo. Mi hanno aiutato tanto, ma anche il Milan mi ha aiutato a farmi scoprire dal mondo. In Brasile ho vinto ma venire al Milan, giocare con leggende come Ronaldo, Kakà, Maldini, è stato davvero bello. Rimane sempre nel mio cuore. Ho avuto tanti episodi lì, anche un momento di tristezza, ma tutto quello che sono oggi è il frutto di quello che ho vissuto lì. Sono molto grato al Milan"
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