Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Mrkonja in esclusiva: “L’esultanza di Dimarco? Può essere percepita come mancanza di rispetto in Bosnia …”

INTERVISTE

Mrkonja in esclusiva: “L’esultanza di Dimarco? Può essere percepita come mancanza di rispetto in Bosnia …”

Bosnia-Italia, Mrkonja: 'Ecco come è stata presa l'esultanza di Dimarco'
Intervistato in esclusiva da 'Pianeta Milan', il giornalista bosniaco di N1 Haris Mrkonja ha commentato l'esultanza di Dimarco dopo Galles-Bosnia
Redazione

In vista di Bosnia-Italia, finale playoff per andare ai prossimi Mondiali, abbiamo intervistato in esclusiva Haris Mrkonja, giornalista bosniaco di 'N1' che ci ha parlato dei prossimi avversari degli Azzurri, dell'ambiente che la Nazionale di Gattuso incontrerà e di alcuni talenti che la squadra bosniaca propone. Ecco, di seguito, alcuni estratti dalla sua intervista su Bosnia-Italia.

Mrkonja, le parole su Bosnia-Italia

—  

Cresce l’attesa in vista di martedì sera, a Zenica sarà un match di vitale importanza sia da una parte che dall’altra: che clima dovrà aspettarsi l’Italia?

LEGGI ANCHE

"L’Italia dovrà sicuramente fare i conti con un’atmosfera difficile che caratterizzerà la partita a Zenica. I tifosi della Bosnia Erzegovina sono noti per il loro sostegno fanatico alla nazionale e per tifare per tutti i 90 minuti. Tuttavia, l’Italia avrà anche la pressione aggiuntiva dell’obbligo di vincere, perché una nazione che ha vinto quattro volte il Campionato del Mondo di calcio non può permettersi di mancare la più grande competizione mondiale per la terza volta consecutiva".

LEGGI ANCHE: Milan, la crescita silenziosa di Athekame: lo svizzero sta già facendo meglio di Jimenez

L’esultanza di Vicario e Dimarco quando hanno visto che la Bosnia ha battuto il Galles ai rigori come è stata recepita? Spavalderia oppure reazione umana?

"I calciatori della Bosnia e il CT hanno sentito e visto quanto accaduto con Dimarco, Esposito e Vicario. Ieri, al loro arrivo a Sarajevo, abbiamo chiesto di commentare quell’episodio. Non hanno voluto parlarne pubblicamente né menzionare in alcun contesto negativo i giocatori della nazionale italiana che sono stati protagonisti di quel breve video. Tuttavia, è certo che situazioni del genere possono essere percepite come una forma di mancanza di rispetto e di scarsa professionalità agli occhi dei giocatori e dello staff tecnico della Bosnia. Forse ancora più importante è il fatto che i calciatori non abbiano preso troppo a male l’accaduto, ma i tifosi sì, e questo potrebbe rendere il compito dell’Italia ancora più difficile, soprattutto per quanto riguarda la battaglia in campo e l’atmosfera sugli spalti".

Leggi anche
Ex Milan, Simic: “Purtroppo i rossoneri hanno perso tanti punti con le piccole. Modric è...
Pato: “Il Milan mi ha dato tutto. Il ricordo più bello? Lo scudetto. Allegri un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA