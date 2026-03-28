Calciomercato, Mrkonja: 'Ecco perché vedrei bene Alajbegovic al Milan'

Mrkonja ha poi continuato: "Al Milan avrebbe anche da chi imparare, come Rafael Leão, che quando è al massimo è uno dei migliori esterni offensivi al mondo, anche se in questa stagione ha giocato meno in quella posizione, dato che Allegri gli ha chiesto di agire più da centravanti. In ogni caso, sarebbe un trasferimento eccellente per un giovane che avrebbe l’opportunità di capire cosa significa giocare per uno dei più grandi club al mondo e di imparare molto da giocatori che competono al più alto livello. E naturalmente c’è anche un mio desiderio personale che Alajbegović vada al Milan, ed è al 100% egoistico: infatti tifo per questo club dal 1989 e più giocatori bosniaci firmano per il Milan, più mi sta a cuore. Finora abbiamo avuto Asmir Begović, Rade Krunić e anche Zlatan Ibrahimović, che è almeno in parte bosniaco … perché non anche Kerim Alajbegović?"