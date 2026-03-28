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INTERVISTE

Milan su Alajbegovic, Mrkonja in esclusiva: “Non escludo che il Leverkusen lo possa rivendere”

Calciomercato, Mrkonja: 'Ecco perché vedrei bene Alajbegovic al Milan'
Haris Mrkonja, giornalista, ha commentato in esclusiva ai nostri microfoni le voci di calciomercato sull'interesse del Milan per Alajbegovic
Redazione

In occasione di Bosnia-Italia, finale dei playoff per l'accesso ai prossimi Mondiali, abbiamo intervistato in esclusiva Haris Mrkonja, giornalista bosniaco di 'N1'. Con lui abbiamo analizzato i prossimi avversari degli Azzurri, il clima che attenderà la Nazionale di Gattuso e i talenti più interessanti della selezione bosniaca. A proposito, il giornalista ha parlato di Kerim Alajbegović, talentuoso trequartista seguito anche dal Milan.

Calciomercato Milan, le parole di Mrkonja su Alajbegovic

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A proposito di Alajbegović, l’interesse delle big italiane, tra cui il Milan, per il diciottenne del Salisburgo è reale. Lo vedresti bene in rossonero?

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"Personalmente sì, penso che Alajbegović potrebbe adattarsi molto bene al Milan, ma solo a condizione che riesca a trovare spazio nella squadra, almeno nelle rotazioni, così da poter accumulare minuti ed esperienza in uno dei campionati più importanti del mondo. Giovedì è stato annunciato che il Bayer Leverkusen ha esercitato l’opzione per acquistarlo per 8 milioni di euro, in base alla clausola presente nel contratto con il Salisburgo al momento della sua cessione. Non è escluso che il Bayer Leverkusen voglia, al termine di questa stagione, rivenderlo a un club dove possa svilupparsi al meglio e dove arrivi l’offerta più concreta".

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Mrkonja ha poi continuato: "Al Milan avrebbe anche da chi imparare, come Rafael Leão, che quando è al massimo è uno dei migliori esterni offensivi al mondo, anche se in questa stagione ha giocato meno in quella posizione, dato che Allegri gli ha chiesto di agire più da centravanti. In ogni caso, sarebbe un trasferimento eccellente per un giovane che avrebbe l’opportunità di capire cosa significa giocare per uno dei più grandi club al mondo e di imparare molto da giocatori che competono al più alto livello. E naturalmente c’è anche un mio desiderio personale che Alajbegović vada al Milan, ed è al 100% egoistico: infatti tifo per questo club dal 1989 e più giocatori bosniaci firmano per il Milan, più mi sta a cuore. Finora abbiamo avuto Asmir Begović, Rade Krunić e anche Zlatan Ibrahimović, che è almeno in parte bosniaco … perché non anche Kerim Alajbegović?"

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