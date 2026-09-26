Se c'è un reparto che negli ultimi mesi ha dato la sensazione di essere un cantiere aperto, un laboratorio di esperimenti continui e a tratti indecifrabili, è la trequarti del Milan. Non è un mistero che la scorsa estate la dirigenza rossonera abbia accarezzato sogni grandiosi, scontrandosi poi con la dura realtà dei costi: i tentativi per Bruno Fernandes e il forte interesse per il gioiello Endrick sono la prova che a Casa Milan si cerca un salto di qualità importante, possibilmente a lungo termine. Ma guardando la rosa attuale e le mosse di mercato, sorge spontanea una domanda: qual è la vera identità che si vuole dare a questo Milan?

L'equivoco dei muscoli: l'esperimento Rabiot e Loftus-Cheek

L'innesto di Hutchinson e l'ombra dei sogni estivi

Finora, la gestione della trequarti ha vissuto di strappi e adattamenti. Abbiamo vistodirottato sulla trequarti offensiva per dare equilibrio, prima di essere giustamente riportato nel suo habitat naturale in mediana. E poi siamo rimasti sorpresi dalla costante fiducia in, altro incursore di peso e centimetri, ma spesso troppo macchinoso quando si tratta di cucire il gioco nello stretto. Questa insistenza sui "muscoli" ha spesso tolto fluidità alla manovra, rendendo il Milan prevedibile ed evidenziando la mancanza cronica di un vero catalizzatore di gioco.Quindi Amorim in quella posizione vede un centrocampista fisico di inserimento? In realtà, l'arrivo dici fa pensare di no. L'inglese è un trequartista offensivo puro, un mancino guizzante, elettrico, l'esatto opposto della staticità fisica vista con altri interpreti. Hutchinson porta imprevedibilità, ma si inserisce in un mosaico difficile da decifrare. In più, la formula del suo trasferimento in rossonero (prestito), ci suggerisce che non fosse proprio la prima scelta, ma che si sia optato per una soluzione tampone, un modo per prendere in tempo, in attesa di capire il suo impatto o se sul mercato si liberi qualche vecchio pallino rossonero.

Se guardiamo indietro, ai reali obiettivi della dirigenza, dobbiamo volgere il nostro sguardo verso Endrick e Bruno Fernandes. Anche qui, due opzioni diverse, con caratteristiche differenti che contribuiscono ad alimentare la nostra confusione. Ma di cosa ha bisogno il Milan sulla trequarti? Cosa vuole Amorim? Il Milan voleva Endrick: un calciatore con le movenze e la maglia numero 9 sulle spalle, perfetto per gravitare sulla trequarti ma con l'istinto da killer, tipico della punta. E poi c'è stato il forte corteggiamento a Bruno Fernandes, che potrebbe clamorosamente liberarsi dal Manchester United a fine stagione. Il portoghese rappresenta l'esatto contrario di Endrick: non un attaccante aggiunto, ma un cervello calcistico totale. Un centrocampista offensivo di raccordo, fatto di geometrie, leadership, fantasia e con una pulizia di tocco capace di far girare la squadra a memoria.

Fisico, guizzo o geometria? Milan, è l'ora di scegliere

Insomma, caratteristiche totalmente diverse per lo stesso identico quadrante di campo. Endrick è la verticalità e l'attacco alla porta; Bruno Fernandes è la pausa, l'assist e la gestione del ritmo; Hutchinson è il dribbling e l'anarchia positiva; Rabiot e Loftus sono l'impatto fisico e la diga.

A fine stagione, l'occasion Bruno Fernandes potrebbe ripresentarsi a condizioni diverse, ma il Milan deve farsi trovare pronto con le idee chiare. Comprare tanto per fare il "colpo" non serve a una squadra che ha bisogno di ritrovare un'anima sul rettangolo verde. È il momento di decidere se questo Milan debba essere una macchina da transizione fisica o un'orchestra di pura tecnica. Perché la sensazione è che, prima ancora di capire chi arriverà dal mercato, sia la società a dover capire cosa vuole diventare.