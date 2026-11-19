Il futuro di Ardon Jashari al Milan potrebbe diventare uno dei temi da seguire nella prossima sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista svizzero, arrivato dal Bruges nell'estate del 2025 con grandi aspettative, non è ancora riuscito a conquistare un posto da titolare fisso nelle gerarchie rossonere. Una situazione che avrebbe attirato l'attenzione di diverse società europee, pronte a valutare un possibile affondo già a gennaio.

A riportare l'indiscrezione è il portale svizzero 4-4-2.ch, con un articolo firmato dal giornalista Ekrem Konur. Secondo la ricostruzione, sarebbero sei i club che stanno monitorando il classe 2002: quattro militano in Serie A, ovvero Roma, Juventus, Atalanta e Como, mentre gli altri due arrivano dalla Premier League, con Aston Villa e Nottingham Forest. Si tratta, al momento, di società interessate alla situazione del giocatore, non di trattative già avviate.

Il Milan non vuole fare sconti: la valutazione di Jashari

La posizione del Milan resta comunque chiara: il club continua a credere nelle qualità del centrocampista e non avrebbe intenzione di lasciarlo partire a condizioni economiche svantaggiose. Jashari ha un contratto con i rossoneri fino ale la società valuta una sua eventuale cessione a titolo definitivodi euro. Una cifra sostanzialmente in linea con l'investimento effettuato per acquistarlo dal Bruges.

Secondo 4-4-2.ch, al momento non sarebbe ancora arrivata alcuna offerta concreta sul tavolo della dirigenza rossonera. La situazione potrebbe però cambiare con l'avvicinarsi della finestra invernale.

Jashari, tra la voglia di giocare e la fiducia del Milan

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Per Jashari la priorità resta trovare spazio e continuità. Il centrocampista è arrivato a Milano con l'obiettivo di affermarsi in una squadra ambiziosa, ma finora non è riuscito a imporsi stabilmente nell'undici titolare. L'interesse di sei società rappresenta un segnale del mercato, ma non significa necessariamente che il suo percorso in rossonero sia arrivato al capolinea.Molto dipenderà dalle prossime settimane, dalle opportunità chegli concederà e dalle eventuali proposte che arriveranno a Casa Milan. La società dovrà valutare se sia più conveniente puntare ancora sullo svizzero. Gennaio si avvicina e il nome di Jashari potrebbe diventare uno dei più discussi in casa rossonera.