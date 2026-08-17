Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?

Il Milan ha trovato un accordo totale con lo Strasburgo per il trasferimento in Italia di Diego Moreira, esterno belga classe 2004. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, il classe 2004 firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2032 a 3 milioni di euro netti a stagione. Le visite mediche si svolgeranno nella giornata di domani, scrive 'Sky Sport'. L'acquisto di Moreira, secondo Matteo Moretto, potrebbe favorire l'uscita di Rafael Leao.

Milan, Moretto: "Moreira potrebbe spingere fuori Leão"

“Dopo essere stato determinante per portare Gonçalo Ramos al Milan sbloccando la trattativa col PSG, Jorge Mendes si è ripetuto anche per Diego Moreira. L'operazione è chiusa in ogni dettaglio: manca soltanto l'autorizzazione al ragazzo per volare a Milano e fare le visite mediche. A questo punto bisogna fare molta attenzione al capitolo uscite, soprattutto su Rafael Leão. Il Galatasaray mantiene un forte interesse per il portoghese e resta da capire se farà l'affondo decisivo. È una possibile cessione da tenere d'occhio”.

Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercatoha spiegato come l'acquisto dipotrebbe avere a che fare con una possibile cessione di

Sulle tracce del portoghese si sta muovendo da tempo il Galatasaray. Il Milan è disposto ad effettuare uno sconto sul cartellino, ma il club di Istanbul ha un nuovo piano per assicurarsi le prestazioni di Leão.

Il piano del Galatasaray per arrivare a Leão

Ilha deciso di abbassare le proprie pretese per la cessione di. Il club rossonero non chiede più 50/60 milioni di euro come poche settimane fa, ma si accontenterebbe anche diSecondo quanto svelato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, ilpreferirebbe aspettare gli ultimi giorni di mercato per forzare Gerry Cardinale ad accettare la proposta daLe prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro del portoghese.