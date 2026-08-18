Il calciomercato del Milan si arricchisce con l'arrivo di Diego Moreira, esterno belga classe 2004 acquistato dallo Strasburgo per 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il tecnico Rúben Amorim ha fortemente voluto il talento cresciuto nel Benfica, aprendo un dibattito tattico sul suo posizionamento nel 3-4-2-1 rossonero. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nuovo innesto andrà a competere sulla corsia mancina con Pervis Estupiñán e Davide Bartesaghi, ma la sua passata evoluzione sotto la guida di Liam Rosenior e Gary O'Neil in Ligue 1 lo rende ideale anche per stazionare sulla trequarti insieme o per innescare il centravanti Gonçalo Ramos, emulando l'intesa mostrata in Francia con Joaquín Panichelli.

Dall'Under 19 del Benfica allo Strasburgo: la metamorfosi tattica di Moreira

Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, Moreira nasce calcisticamente come un'ala vecchio stampo nel 4-3-3. Mancino naturale, la sua prerogativa iniziale era quella di arare la fascia sinistra per arrivare sul fondo e crossare, rifiutando la moderna tendenza dell'esterno a piede invertito. La svolta della sua carriera avviene però in Francia, allo Strasburgo, dove il suo raggio d'azione viene arretrato drasticamente.

Nella stagione 2024-2025, l'allenatore Liam Rosenior decide di sfruttare la sua progressione concedendogli più campo davanti: lo schiera come laterale a tutta fascia nel 3-4-2-1 o addirittura come terzino puro nella difesa a quattro. Risultato? Un Moreira devastante in transizione, perno della cavalcata europea degli alsaziani. Successivamente, con l'arrivo in panchina di Gary O'Neil, il belga si sposta sulla trequarti destra, imparando a convergere verso il centro per calciare o rifinire con il suo piede forte.

Il Milan a trazione anteriore di Amorim: l'impatto con Gonçalo Ramos

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Questo enorme bagaglio di conoscenze tattiche rende Moreira un jolly preziosissimo per lo scacchiere del Milan. Sulla carta, l'allenatore portoghese dovrebbe utilizzarlo come esterno sinistro di centrocampo. Un'opzione che garantirebbe una spinta offensiva clamorosa, speculare a quella di Samuel Chukwueze sulla corsia opposta, trasformando il Diavolo in una squadra a trazione totalmente anteriore.L'alternativa più intrigante, caldeggiata anche dai flussi di contropiede ideati da Amorim, è lo schieramento nei due sotto la punta. Muovendosi sulla trequarti, Moreira potrebbe agire sia a destra che a sinistra, sfruttando gli spazi per saltare l'uomo e servire assist millimetrici. Se in passato le sue accelerazioni hanno fatto la fortuna di Joaquín Panichelli allo Strasburgo, la spinta e la qualità del belga promettono di diventare l'arma letale per innescare i movimenti in area di Gonçalo Ramos.