Il Milan di Gerry Cardinale saluta Santiago Giménez: l'attaccante messicano classe 2001, attualmente ai box per l'infortunio rimediato ai Mondiali, è ormai a un passo dal trasferimento al Porto presieduto da André Villas-Boas. Come confermato dagli esperti di calciomercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano, l'operazione per la cessione del 'Bebote' ai Dragões guidati in panchina da Francesco Farioli è in dirittura d'arrivo. Il calciatore, acquistato nel febbraio 2025 dal Feyenoord, lascerà la Serie A dopo 18 mesi deludenti a Via Aldo Rossi per sbarcare all'Estádio do Dragão, liberando un posto nel reparto offensivo di Rúben Amorim che ora dovrà decidere se lanciare definitivamente Francesco Camarda e Andrej Kostić o tornare sul mercato per reperire un vice di Gonçalo Ramos.

I dettagli economici dell'operazione Giménez: prestito e cifre del riscatto

Secondo quanto rivelato da Romano e Moretto, l'accordo verbale tra Milan e Porto è stato formalizzato da settimane. Nelle prossime ore la dirigenza lusitana presenterà l'offerta scritta ufficiale, già accettata a livello di massima dal club rossonero. La formula definitiva prevede un prestito gratuito con diritto di riscatto in favore del Porto per una cifra complessiva superiore ai 20 milioni di euro complessivi.

Un'operazione finanziaria che si traduce in una forte svalutazione per il Diavolo, che aveva investito ben 33,2 milioni di euro (bonus inclusi) per prelevarlo dal Feyenoord soltanto un anno e mezzo fa. Il rendimento del messicano a San Siro non ha mai convinto, complici i problemi fisici e una scarsa vena realizzativa: il suo score definitivo in maglia milanista recita appena 7 gol e 6 assist spalmati su 37 presenze ufficiali.

Scelte tattiche per l'attacco: caccia al vice-Ramos o spazio a Camarda?

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Con l'addio imminente di Santiago Giménez, si aprono nuovi scenari di calciomercato per il reparto offensivo di Rúben Amorim. Con Gonçalo Ramos saldamente titolare al centro dell'attacco in vista dell'esordio stagionale contro il Torino, la dirigenza rossonera si trova davanti a un bivio strategico per il ruolo di prima riserva.La soluzione interna porta alla promozione immediata dei giovani talenti già presenti a Milanello: il gioiello italiano Francesco Camarda, pronto al definitivo salto di qualità in prima squadra, e Andrej Kostić. Qualora lo staff tecnico non ritenesse la coppia giovanile abbastanza matura per reggere il doppio impegno tra Serie A ed Europa League, il Milan potrebbe reinvestire il tesoretto dell'ingaggio risparmiato per fiondarsi su un nuovo centravanti d'esperienza negli ultimi giorni di mercato.