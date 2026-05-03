Qual è il tuo obiettivo personale? "Io sono tranquillo e mi diverto a fare quello che faccio da sempre. Anche i momenti difficili sono stati utili. Non ho l'ansia di fare niente. Sono dentro questo club con una proprietà solida e con dei ragazzi che mi danno soddisfazioni incredibili. Tutti siamo ambiziosi, però non ho fretta di realizzare questa ambizione. Se le cose arrivano, sono belle e fanno felici tutti io sono felicissimo, però ora sono focalizzato in quello che stiamo facendo perché non è facile per una neopromossa. Continuare a tenere il piede sull'acceleratore come stiamo facendo è uno step importante che questa squadra ha raggiunto, lasciarlo per pensare ad altre cose sarebbe irrispettoso per la proprietà e per i ragazzi. Mi sento pronto? Lo dico sempre ai ragazzi, nessuno in realtà si sente pronto. Sono le opportunità che ti rendono pronto. Io ho fatto tantissime partite, ho superato le 400 e gli anni passano. Mi approccio con grande serenità ed entusiasmo. Sono sereno nel fare una cosa che mi diverte tanto, cercando di farla con la massima professionalità. Vedremo più in là che cosa succederà e valuteremo il da farsi".