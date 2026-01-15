Mergim Vojvoda, giocatore biancoblu, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
COMO-MILAN
Como, Vojvoda all’intervallo contro il Milan: “Stiamo dominando, dobbiamo continuare”
"Dobbiamo continuare così, stiamo facendo bene. Dobbiamo fare il secondo gol e il nostro gioco, come stiamo facendo. Stiamo dominando sul piano del gioco e dobbiamo continuare così"
