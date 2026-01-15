Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Como, Vojvoda all’intervallo contro il Milan: “Stiamo dominando, dobbiamo continuare”

COMO-MILAN

Como, Vojvoda all’intervallo contro il Milan: “Stiamo dominando, dobbiamo continuare”

Como, Vojvoda all’intervallo contro il Milan: “Stiamo dominando, dobbiamo continuare” - immagine 1
Mergim Vojvoda, giocatore biancoblu, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Sinigaglia' di Como
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Mergim Vojvoda, giocatore biancoblu, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Dobbiamo continuare così, stiamo facendo bene. Dobbiamo fare il secondo gol e il nostro gioco, come stiamo facendo. Stiamo dominando sul piano del gioco e dobbiamo continuare così"

LEGGI ANCHE: Segui qui il secondo tempo del LIVE testuale di Como-Milan >>>

Leggi anche
Como-Milan 1-1 (45′): Maignan salva, Rabiot crea, Nkunku segna | Serie A News
Como-Milan, importante traguardo per Gabbia: con oggi fanno 100 presenze in Serie A col...

© RIPRODUZIONE RISERVATA