Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Como-Milan 1-1 (45′): Maignan salva, Rabiot crea, Nkunku segna | Serie A News

COMO-MILAN

Como-Milan 1-1 (45′): Maignan salva, Rabiot crea, Nkunku segna | Serie A News

Como-Milan 1-1 (45'): Maignan salva, Rabiot crea, Nkunku segna | Serie A News
È finito il primo tempo di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio 'Sinigaglia' di Como tra i lariani di Cesc Fàbregas e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i lariani di Cesc Fàbregas e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Como-Milan 1-1, il racconto del primo tempo

—  

Parte forte il Como che, al 2', va alla conclusione con Marc-Oliver Kempf: girata volante con pallone fuori di molto. Alla prima, vera, occasione, però, i lariani passano in vantaggio. Al 10', infatti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, cross a rientrare di Martin Baturina, colpo di testa dello stesso Kempf - in anticipo su Youssouf Fofana - e palla alle spalle di Mike Maignan, che non esce ed è costretto a raccogliere il pallone in fondo al sacco.

LEGGI ANCHE

La squadra di Fàbregas gioca meglio e, al 13', si presenta ancora al tiro in porta con Lucas Da Cunha. Conclusione fuori, ma applausi per i padroni di casa. Il primo segno di vita del Milan arriva al 20', con Allegri passato al 4-3-3, grazie all'inserimento da dietro di Fofana. Il quale, lottando corpo a corpo con un avversario, giunge al tiro ma conclude poi debolmente sul fondo.

Due minuti più tardi è ancora Fofana che si presenta alla conclusione da fuori area: para, a terra, senza problemi, Jean Butez. È il Como, però, in transizione al 24' che va ad un passo dal raddoppio: l'azione la conclude Nico Paz con un gran sinistro a giro; Maignan vola sotto l'incrocio e, con la mano di richiamo, devia la sfera in calcio d'angolo.

Rossoneri in rete al primo vero tentativo

—  

Altro break del Como al 29', con la cavalcata di Ignace Van der Brempt, conclusa dal terzino lariano con un tiro fuori, seguito da un tentativo, al 31', di Nico Paz. L'argentino si gira sul sinistro e tira: Maignan para a terra. Il Diavolo è in difficoltà, e, al 40', Maignan compie un autentico miracolo: sul suggerimento di Van der Brempt, il francese dice di no sul colpo di testa di Da Cunha, a botta sicura, da distanza ravvicinata.

Un minuto più tardi, Maignan si oppone anche al tentativo di Anastasios Douvikas sul primo palo. Lampo del Milan, però, al 43', con Adrien Rabiot che, sul suggerimento di Alexis Saelemaekers, si incunea in area di rigore e viene steso da Kempf. Per l'arbitro Marco Guida della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA) è penalty per i rossoneri. Dal dischetto, nel recupero, si presenta Christopher Nkunku: rigore tirato forte, molto centrale, con la palla che passa sotto le braccia di Butez e termina in rete!

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del secondo tempo di Como-Milan >>>

Como-Milan 1-1 al 45': servirà ben altra prestazione nella ripresa, per il Diavolo, se vorrà uscire con tre punti dal 'Sinigaglia'. Nella prima frazione, infatti, i rossoneri hanno fatto poco o nulla.

Leggi anche
Como-Milan, importante traguardo per Gabbia: con oggi fanno 100 presenze in Serie A col...
Como-Milan 1-0: la sblocca subito Kempf di testa | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA