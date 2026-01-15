Como-Milan, episodio particolare sul rigore: ecco la ricostruzione

Il Milan è rientrato da pochi minuti in campo dall'intervallo. Un primo tempo molto complicato per i ragazzi di Massimiliano Allegri che nella prima parte di frazione hanno subito il pressing e le scorribande del Como, che al 10' ha trovato il gol con Kempf su azione da calcio d'angolo. Per il resto del tempo, uno strepitoso Mike Maignan ha mantenuto in vita il Milan grazie a diversi salvataggi eroici, in particolare uno sul colpo di testa ravvicinato di Da Cunha . Ma, a fine tempo, il Diavolo è riuscito a pareggiare con Nkunku su rigore.

Prima di battere il calcio di rigore, come raccontato da 'DAZN' è successo un episodio particolare. Infatti, dopo l'assegnazione, Rafael Leao ha chiesto a Massimiliano Allegri di battere il rigore, ma il tecnico gli ha fatto segno di aspettare perché il battitore designato sarebbe stato Christopher Nkunku. Dopo aver chiesto spiegazioni al proprio allenatore, Leao è stato tranquillizzato da Mike Maignan, che, vero capitano è andato a 'consolare' il 10 rossonero. Parole che hanno funzionato perché Rafa, dopo il gol, è stato uno dei primi ad andare ad abbracciare l'autore del pareggio del Milan.