Leão saluta il Milan: "È stato un viaggio incredibile. Non è un addio, sarò sempre uno di voi"

L'addio ufficiale di Rafael Leão al Milan, sancito dal clamoroso trasferimento al Galatasaray per 38 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita, continua a far discutere opinionisti e addetti ai lavori. Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, noto giornalista e responsabile del sito web della 'rosea', ha firmato un profondo editoriale per commentare la fine dell'avventura in rossonero dell'attaccante portoghese. Un bilancio lucido che analizza l'impatto del numero 10 sul pianeta rossonero nel corso delle sue sette lunghe stagioni a Milano.

L'editoriale di Agresti: tra il talento puro di Leão e i rimpianti del Milan

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Sette stagioni in rossonero: il picco dello Scudetto e l'illusione di una stella

"Quando se ne va un talento come Leão provi sempre un senso di vuoto perché è uno di quelli che alimenta le aspettative, in ogni partita: vediamo oggi cosa combina questo", ha esordito Agresti nel suo fondo, fotografando lo stato d'animo della tifoseria. Il giornalista ha poi evidenziato come la discontinuità abbia pesato sul giudizio complessivo della sua avventura: "Il fatto che spesso – soprattutto nell’ultimo periodo – Rafa combinasse poco o niente diminuisce il rimpianto, però non lo azzera: con quel talento a volte accendeva le partite, a volte le delusioni e di conseguenza le polemiche".Il fulcro dell'analisi di Agresti si concentra sul bilancio storico dell'esperienza milanese del portoghese, riassunta in una formula tanto netta quanto dolorosa per l'ambiente rossonero: "Ma cos’è stato Leão per il Milan? In sintesi estrema, potremmo condensare così le sue sette stagioni rossonere: uno Scudetto e troppe illusioni. Perché oggi che se ne va al Galatasaray, e molti tifosi lo salutano indispettiti per il suo rendimento negativo delle ultime stagioni, non va dimenticato quanto sia stato importante nella conquista dell’ultimo titolo rossonero". Il giornalista ha concluso con una riflessione amara sul reale potenziale del giocatore: "È stato in quel campionato – mezzo campionato – che abbiamo visto il Leão migliore. Purtroppo non era il Leão vero, altrimenti non avrebbe limitato la sua capacità di essere determinante a poche, fantastiche partite. Ci eravamo illusi. Peccato".