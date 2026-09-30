La pausa Nazionali offre sempre ai vari club l'occasione di tracciare un primo bilancio stagionale ma, in questo caso, prendiamo in analisi il Milan di Amorim. Queste settimane hanno regalato delle indicazioni molto interessanti, tra qualche passo falso e diverse risposte positive.

Milan, che 'classifica'

La serata più complicata resta senza ombra di dubbio quella vissuta in Europa League contro iluna battuta d'arresto molto pesante alla quale però il diavolo ha saputo reagire. Nell'ultimo turno di campionato infatti, i rossoneri hanno battuto ila San Siro tornando a vincere e soprattutto convincere sul piano del gioco.

Sono diversi giocatori che si sono messi in luce in questa prima parte di stagione ma, a prendersi la scena è stato Diego Moreira. Il nuovo acquisto è il miglior marcatore del Milan con 3 reti, confermando un impatto strabiliante.

Alle sue spalle ci sono Cisse e Rabiot, entrambi a quota 2 goal, mentre Pulisic è fermo ad una sola rete. Interessanti, invece, i numeri relativi agli assist: in testa ci sono Chukwueze e Rabiot con 2 assist vincenti a testa. In modo particolare, l'impatto del nigeriano è stato molto positivo, proprio perché è stato capace di rendersi subito utile alla squadra di Amorim.