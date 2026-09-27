Milan, Tomori ceduto a gennaio? Può essere una priorità della Juventus: ecco cosa serve

Non manca moltissimo alla sessione di calciomercato invernale con il Milan che potrebbe andare alla ricerca di un nuovo trequartista e un nuovo difensore centrale. Con un ulteriore rinforzo in retroguardia a partire potrebbe essere Fikayo Tomori: il difensore inglese è in scadenza a giugno 2027 e in vista delle prossime sessioni può trovare l'intesa con un'altra squadra per il suo futuro a lungo termine.

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Il nodo ingaggio e il retroscena di mercato con Massara

Il Diavolo, quindi, rischia di perderlo se non si arriverà a un rinnovo, ma potrebbe anche cederlo direttamente a gennaio, magari chiedendo un compenso minimo: il Milan risparmierebbe comunque gli ultimi mesi di un contratto molto oneroso da

'La Gazzetta dello Sport' continua a parlare dell'ipotesi Juventus: Tomori è un pallino di Massara che lo portò a gennaio 2021 al Milan in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea per poco meno di 30 milioni. L'inglese è stato reintegrato in rosa (era stato messo fuori progetto da Amorim) a fine del mercato estivo anche perché il Diavolo non ha trovato un altro difensore nelle ultime ore della sessione.

L'interesse della Juventus e l'incastro con Gatti

Nel caso in cui la Juventus dovesse cedere Gatti, secondo la rosea Tomori rappresenterebbe una prima scelta per i dirigenti bianconeri. Da capire se il piano della Juventus sia quello di acquistare subito Tomori o bloccarlo più avanti in vista delle prossime sessioni: come detto molto potrebbe dipendere dalle cessioni dei bianconeri e dalle mosse del Milan nel reparto.

Se il Diavolo non dovesse chiudere un colpo in difesa sarebbe quasi impossibile una cessione, visto che l'inglese è stato integrato proprio per fare numero.

Le gerarchie di Amorim e le prospettive future

Al momento Tomori non ha ancora giocato un minuto con la maglia rossonera in questa stagione: questo perché Amorim ha trovato il suo terzetto ideale davanti alla difesa con

Difficile pensare che il futuro di Tomori possa essere rossonero: anche in caso di mancata cessione a gennaio, l'inglese sembra destinato a lasciare il Milan al massimo a fine stagione.