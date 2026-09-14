Milan, ti ricordi le vecchie imprese europee? Doppia finale vinta contro il Benfica: i dettagli

Milan-Benfica sarà la prima partita per i rossoneri valida per l'Europa League 2026-27: una gara affascinante che fa tornare alla mente dei tifosi del Diavolo due serate storiche per il club. Anche se ormai quei tempi trionfanti per il Milan sembrano lontani è interessante riscoprire le due finali vinte dai rossoneri proprio contro le Aquile portoghesi.

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La finale di Wembley del 1963: la prima Coppa dei Campioni del Milan

Il primo scontro in finale di Coppa dei Campioni contro il Benfica arriva nella stagione 1962/63, quando il Milan decide di puntare tutta la sua stagione nella conquista del massimo trofeo internazionale. Il cammino dei rossoneri è davvero trionfale: vittoria contro il Lussemburgo (8-0 e 6-0), nel turno successivo batte l'Ipswich Town superandolo dopo un 3-0 e un 1-2. Poi dominio contro il Galatasaray battuto 3-1 e 5-0 e infine la sfida contro il Dundee (5-1 e 0-1).

Qualificazione alla finale di Wembley (a Londra) proprio contro il Benfica, data 22 maggio 1963. La partita si apre con il gol del leggendario attaccante portoghese Eusébio che segna al minuto 19. E' Altafini a trascinare il Milan alla sua prima vittoria in Coppa dei Campioni con una doppietta decisiva (58' e 60') con il trofeo alzato dal capitano rossonero Cesare Maldini. Ricordiamo che il Benfica era reduce da due vittorie consecutive del trofeo nei precedenti anni: quella del Diavolo fu un'impresa.

Questa erano le formazioni titolari dell'epoca:

MILAN: 1 Ghezzi (P); 2 David, 3 Trebbi, 5 Maldini (C), 6 Trapattoni; 4 Benítez, 8 Sani, 10 Rivera; 7 Mora, 9 Altafini, 11 Pivatelli. Allenatore: Nereo Rocco.

1 Ghezzi (P); 2 David, 3 Trebbi, 5 Maldini (C), 6 Trapattoni; 4 Benítez, 8 Sani, 10 Rivera; 7 Mora, 9 Altafini, 11 Pivatelli. Allenatore: Nereo Rocco. BENFICA: 1 Costa Pereira (P); 2 Cavém, 3 Cruz, 4 Humberto Fernandes, 5 Machado; 6 Coluna (C), 8 Santana; 7 José Augusto, 9 Torres, 10 Eusébio, 11 Simões. Allenatore: Fernando Riera.

La finale di Vienna del 1990: il trionfo degli Immortali di Sacchi

L'altro scontro in finale tra il Milan e il Benfica arriva nella stagione 1989/90, anno in cui i rossoneri riuscirono ad alzare Supercoppa Europea, Coppa Intercontinentale e Coppa dei Campioni. La squadra di Arrigo Sacchi eliminò il Real Madrid negli ottavi della competizioni e poi il Malines e il Bayern Monaco.

Finale a Vienna (presso il Ernst-Happel-Stadion) proprio contro il Benfica il 23 maggio 1990. Finale vinta dai rossoneri grazie al gol di Rijkaard al minuto 67. Coppa alzata ovviamente dal leggendario capitano rossonero Franco Baresi, purtroppo scomparso lo scorso 31 luglio.

Ecco le due formazioni dell'epoca: