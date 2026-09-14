Il Milan di Rúben Amorim si appresta a ospitare il Benfica di Marco Silva, mercoledì 16 settembre alle ore 21:00 a San Siro, per la prima giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Rossoneri e lusitani si sono affrontati varie volte nel corso della loro gloriosa storia calcistica, dando vita a una sfida che possiamo definire tranquillamente come una grande classica del calcio europeo. I numeri complessivi sorridono nettamente al Diavolo.

Le due storiche finali di Coppa dei Campioni vinte dal Diavolo

Sono 7 gli incroci ufficiali disputati finora tra Milan e Benfica e i rossoneri vantano un record perfetto: non hanno mai perso, collezionando bencontro le "Aquile" di Lisbona. Nel computo di questi successi spiccano in modo indelebile. Il primissimo match ufficiale in assoluto risale al 29 giugno 1956, nella semifinale della Coppa Latina, terminato con la vittoria per 4-2 della formazione milanista.

La seconda sfida ha invece segnato la storia continentale del club: la finale di Coppa dei Campioni disputatasi a Wembley, in Inghilterra, il 22 maggio 1963. In quell'occasione il Milan si impose per 2-1 grazie a una straordinaria doppietta di José Altafini, che ribaltò l'iniziale vantaggio portoghese siglato dalla "Pantera del Mozambico", il leggendario Eusébio. Ventisette anni più tardi, il 23 maggio 1990, le due compagini si ritrovarono di nuovo di fronte nell'atto conclusivo della competizione al Prater di Vienna, in Austria: una gara bloccata e tesa, decisa nel finale da un inserimento vincente di Frank Rijkaard.

I precedenti in Champions League e la prima volta in Europa League

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Nel marzo del 1995, il sorteggio mise di fronte rossoneri e portoghesi nel doppio confronto valido per i quarti di finale della neonata Champions League. All'andata a San Siro il Diavolo si impose per 2-0 con una doppietta firmata da Marco Simone, blindando la qualificazione grazie allo 0-0 ottenuto nella gara di ritorno all'Estádio da Luz.Gli ultimi due incroci ufficiali in ordine di tempo risalgono invece alla fase a gironi (Girone D) della Champions League 2007-2008. Il 18 settembre 2007, sul prato di San Siro, il Milan vinse 2-1 grazie alle reti siglate da Andrea Pirlo e Filippo Inzaghi, prima del gol della bandiera ospite arrivato in pieno recupero con Nuno Gomes. Il match di ritorno in Portogallo, giocato il 28 novembre 2007, si concluse sul punteggio di 1-1, con un altro sigillo di Pirlo a cui rispose la rete di Maxi Pereira. Quello di mercoledì sera sarà dunque il primo storico confronto tra le due squadre nella competizione denominata prima Coppa UEFA e poi Europa League.