Il Milan di Rúben Amorim sfida il Benfica in Europa League: l'analisi dei 7 precedenti storici ufficiali che vedono i rossoneri imbattuti
Dove arriverà il Milan in Europa League? Ecco l'analisi | Video
Il Milan di Rúben Amorim si appresta a ospitare il Benfica di Marco Silva, mercoledì 16 settembre alle ore 21:00 a San Siro, per la prima giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Rossoneri e lusitani si sono affrontati varie volte nel corso della loro gloriosa storia calcistica, dando vita a una sfida che possiamo definire tranquillamente come una grande classica del calcio europeo. I numeri complessivi sorridono nettamente al Diavolo.
Le due storiche finali di Coppa dei Campioni vinte dal DiavoloSono 7 gli incroci ufficiali disputati finora tra Milan e Benfica e i rossoneri vantano un record perfetto: non hanno mai perso, collezionando ben 5 vittorie e 2 pareggi contro le "Aquile" di Lisbona. Nel computo di questi successi spiccano in modo indelebile due finali di Coppa dei Campioni. Il primissimo match ufficiale in assoluto risale al 29 giugno 1956, nella semifinale della Coppa Latina, terminato con la vittoria per 4-2 della formazione milanista.
La seconda sfida ha invece segnato la storia continentale del club: la finale di Coppa dei Campioni disputatasi a Wembley, in Inghilterra, il 22 maggio 1963. In quell'occasione il Milan si impose per 2-1 grazie a una straordinaria doppietta di José Altafini, che ribaltò l'iniziale vantaggio portoghese siglato dalla "Pantera del Mozambico", il leggendario Eusébio. Ventisette anni più tardi, il 23 maggio 1990, le due compagini si ritrovarono di nuovo di fronte nell'atto conclusivo della competizione al Prater di Vienna, in Austria: una gara bloccata e tesa, decisa nel finale da un inserimento vincente di Frank Rijkaard.
I precedenti in Champions League e la prima volta in Europa LeagueNel marzo del 1995, il sorteggio mise di fronte rossoneri e portoghesi nel doppio confronto valido per i quarti di finale della neonata Champions League. All'andata a San Siro il Diavolo si impose per 2-0 con una doppietta firmata da Marco Simone, blindando la qualificazione grazie allo 0-0 ottenuto nella gara di ritorno all'Estádio da Luz.
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