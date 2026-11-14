Divock Origi ripercorre l'esperienza al Milan: dall'arrivo voluto da Paolo Maldini fino all'addio e la risoluzione consensuale
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A distanza di quasi un anno dalla risoluzione consensuale firmata nel dicembre 2025, Divock Origi rompe il silenzio sui suoi trascorsi al Milan. L'attaccante belga, sbarcato a parametro zero dal Liverpool nell'estate 2022 per volontà di Paolo Maldini, ha chiuso la parentesi in rossonero con appena 2 gol in 36 presenze, un prestito al Nottingham Forest e lunghi mesi da separato in casa. Intervistato dal portale belga 'HLN.be', il centravanti ha ricostruito quanto accaduto a Milanello, partendo dagli infortuni iniziali fino all'esclusione definitiva dalla prima squadra.
Origi torna sul periodo al MilanIl primo nodo affrontato da Origi riguarda l'impatto con il mondo Milan e le condizioni fisiche con cui si è presentato in Italia. L'attaccante ha confermato la forte spinta di Paolo Maldini per portarlo in rossonero, sottolineando la fiducia riposta nei suoi confronti all'inizio del progetto.
"L'avventura al Milan rappresentava un progetto stimolante. Era stato Paolo Maldini a portarmi lì e avvertivo chiaramente la sua fiducia nei miei confronti. Purtroppo, però, sono arrivato già alle prese con un problema fisico. Di norma mi affido al lavoro con il mio preparatore personale, ma in quella circostanza le cose non sono andate per il verso giusto: ho perso buona parte della mia condizione atletica di base ed è stato un periodo complicato".
I mesi da separato in casaNella seconda parte del suo intervento, il belga si è concentrato sui mesi successivi al rientro dal prestito in Inghilterra, quando non rientrava più nei piani tecnici della società ed è stato escluso dal gruppo della prima squadra:
"Non ne faccio una questione personale, si è trattato di una scelta puramente professionale. Chiaramente non ne ero felice, ma posso comprenderne le ragioni. Sono stato messo ai margini della rosa per diverso tempo, senza la possibilità di allenarmi con la prima squadra, e mi era stata prospettata solo l'opzione di aggregarmi alle giovanili. Per vincoli contrattuali non posso scendere troppo nei dettagli su certi aspetti, ma diciamo semplicemente che non avevamo la stessa visione della situazione. La maturità accumulata in carriera mi ha aiutato a restare lucido: sono sempre stato convinto che, agendo con le giuste intenzioni, alla fine ogni cosa trovi il suo equilibrio".
La nuova vita di OrigiDopo la risoluzione contrattuale, Origi ha deciso di chiudere con il calcio giocato, annunciando il ritiro nel giugno 2026, a soli 31 anni. Per lui è iniziato un nuovo capitolo: il belga si è iscritto alla Harvard Business School, dove frequenta un programma dedicato alla moda e alla formazione imprenditoriale.
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