Milan, è tornato Origi: riguarda lo sfottò incassato da Ola Aina | VIDEO

A distanza di quasi un anno dalla risoluzione consensuale firmata nel dicembre 2025, Divock Origi rompe il silenzio sui suoi trascorsi al Milan. L'attaccante belga, sbarcato a parametro zero dal Liverpool nell'estate 2022 per volontà di Paolo Maldini, ha chiuso la parentesi in rossonero con appena 2 gol in 36 presenze, un prestito al Nottingham Forest e lunghi mesi da separato in casa. Intervistato dal portale belga 'HLN.be', il centravanti ha ricostruito quanto accaduto a Milanello, partendo dagli infortuni iniziali fino all'esclusione definitiva dalla prima squadra.

Origi torna sul periodo al Milan

"L'avventura al Milan rappresentava un progetto stimolante. Era stato Paolo Maldini a portarmi lì e avvertivo chiaramente la sua fiducia nei miei confronti. Purtroppo, però, sono arrivato già alle prese con un problema fisico. Di norma mi affido al lavoro con il mio preparatore personale, ma in quella circostanza le cose non sono andate per il verso giusto: ho perso buona parte della mia condizione atletica di base ed è stato un periodo complicato".

I mesi da separato in casa

"Non ne faccio una questione personale, si è trattato di una scelta puramente professionale. Chiaramente non ne ero felice, ma posso comprenderne le ragioni. Sono stato messo ai margini della rosa per diverso tempo, senza la possibilità di allenarmi con la prima squadra, e mi era stata prospettata solo l'opzione di aggregarmi alle giovanili. Per vincoli contrattuali non posso scendere troppo nei dettagli su certi aspetti, ma diciamo semplicemente che non avevamo la stessa visione della situazione. La maturità accumulata in carriera mi ha aiutato a restare lucido: sono sempre stato convinto che, agendo con le giuste intenzioni, alla fine ogni cosa trovi il suo equilibrio".

La nuova vita di Origi