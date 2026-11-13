Tresoldi il sogno del Milan, ma il Bruges è un ostacolo duro: cifra altissima già per gennaio

Continuano le novità di calciomercato intorno al Milan che a gennaio potrebbe andare alla ricerca di Nicolò Tresoldi: come scrive "Tuttosport" il Bruges resta un ostacolo importante da superare.

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Il muro del Bruges e la concorrenza per Tresoldi

In estate laaveva provato l'approccio per Tresoldi offrendo, con il club belga che rifiutò. Per gennaio il Bruges non si siederebbe neanche al tavolo delle trattative per offerte inferiori acon la speranza di un'asta in vista della prossima estate.

Sì, perché oltre al Milan ci sarebbero big europee come Arsenal e Atlético Madrid. I rossoneri conoscono bene la tenacia del Bruges sul mercato: come non ricordare le lunghissime trattative per De Ketelaere e Jashari.

Il futuro di Camarda e l'arrivo di Markus Krösche

Perché il Milan ha bisogno di un vice Gonçalo Ramos

A prescindere da Tresoldi o(altra possibilità per il Diavolo) il Milan dovrà chiudere per una prima punta alternativa aper l'estate: questo perchésembra destinato a partire in prestito fino alla fine della stagione. Da qui a gennaio potrebbero spuntare nuovi nomi visto anche il prossimo arrivo dicome nuovo "head of football" del club.Per il Milan resta fondamentale trovare un nuovo attaccante a gennaio: Camarda ha bisogno di spazio e continuità per continuare a crescere e un prestito (magari in Serie B) sembra essere la soluzione ideale.non può continuare la stagione con il solo Gonçalo Ramos e anche per l'attaccante portoghese è importantissimo avere qualcuno alle spalle. In primis perché nessuno può giocare tutte le partite senza perdere ritmo o senza rischiare infortuni. E poi perché serve anche un minimo di concorrenza per poter aumentare il livello dello stesso Gonçalo Ramos che ad oggi è un titolare fisso senza discussioni.

Inserire un profilo importante come quello di Tresoldi aumenterebbe le soluzioni a disposizione di Amorim e anche la concorrenza interna del reparto, fattore che non deve essere assolutamente sottovalutato.