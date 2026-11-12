Negli ultimi giorni, in Italia, si continua a scrivere e a parlare con insistenza della volontà del Milan di provare a prendere Nicolò Tresoldi, centravanti italo-tedesco classe 2004 in forza al Bruges, già nella prossima sessione invernale di calciomercato. Il proprietario rossonero Gerry Cardinale, calcisticamente innamorato del ragazzo nato a Cagliari, diventato grande a Hannover ed esploso nelle Fiandre, lo metterebbe infatti volentieri a disposizione dell'allenatore Rúben Amorim per la seconda parte di questa stagione. Dal Belgio, però, arriva ora una chiusura totale.

La voglia di Cardinale e le cifre dei quotidiani italiani: da 40 a 60 milioni

La doccia fredda dal Belgio: «Tresoldi non è in vendita in nessuna circostanza»

«Tutte le lusinghe sembrano vane, perché la posizione del Bruges in merito è ormai nota: Tresoldi non è in vendita. E certamente non quest'inverno. Nemmeno se il Milan dovesse sborsare diversi milioni in più. Quest'inverno, Tresoldi non è in vendita in nessuna circostanza e per nessuna cifra. E che il Bruges sia in grado di rimanere fermo su questo punto è apparso evidente già la scorsa estate, quando ha ripetutamente rifiutato l'offerta della Roma, nonostante una proposta da 35 milioni di euro».

Appuntamento all'estate: i numeri monster e il bivio tra Germania e Italia

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Il numero uno di RedBird sarebbe pronto a sostenere un altro maxi-investimento in attacco dopo quello già effettuato la scorsa estate, da, per strappareal. Tresoldi, del resto, costa molto caro: ieri sui quotidiani sportivi italiani si parlava di un'operazione da('Corriere dello Sport'), massimo('La Gazzetta dello Sport'), ma la stessa 'rosea' già stamattina ha alzato ulteriormente il tiro, spiegando come l'approdo di Tresoldi — notoriamente un grande tifoso rossonero — ala gennaioIn Belgio, invece, ritengono quella sul prezzo una mera questione di lana caprina, giacché continuano a ripetere la stessa linea da giorni:. Ecco, per esempio, la posizione nettissima espressa oggi dal quotidiano fiammingo 'Nieuwsblad':Secondo i giornalisti sportivi delle Fiandre, dunque, di un eventuale trasferimento se ne riparlerà soltanto a fine stagione e per una cifra che il club nerazzurro riterrà congrua per privarsi del suo cannoniere. Finora, in questa stagione, Tresoldi ha messo a segnotra campionato, coppa nazionale e: un rendimento da autentico top player in cui spiccanorealizzate nel mese di ottobre, una a 'San Siro' in Champions contro l'e l'altra contro ilin campionato.Al termine dell'annata in corso, inoltre, Tresoldi prenderà parte agli: proprio dopo la rassegna continentale l'attaccante scioglierà le riserve sul suo futuro internazionale, decidendo se proseguire il proprio percorso con la Nazionale tedesca — passando nella squadra maggiore del Commissario Tecnico— oppure se optare per il sì alla convocazione nella, mettendosi così a disposizione del C.T.