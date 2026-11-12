Mentre in Italia si parla di una valutazione salita fino a 60 milioni di euro, il quotidiano fiammingo 'Nieuwsblad' gela i rossoneri: «Incedibile a gennaio a qualsiasi cifra»
Calciomercato, Tresoldi obiettivo del Milan: giocherà con l'Italia o con la Germania? La situazione
Negli ultimi giorni, in Italia, si continua a scrivere e a parlare con insistenza della volontà del Milan di provare a prendere Nicolò Tresoldi, centravanti italo-tedesco classe 2004 in forza al Bruges, già nella prossima sessione invernale di calciomercato. Il proprietario rossonero Gerry Cardinale, calcisticamente innamorato del ragazzo nato a Cagliari, diventato grande a Hannover ed esploso nelle Fiandre, lo metterebbe infatti volentieri a disposizione dell'allenatore Rúben Amorim per la seconda parte di questa stagione. Dal Belgio, però, arriva ora una chiusura totale.
La voglia di Cardinale e le cifre dei quotidiani italiani: da 40 a 60 milioniIl numero uno di RedBird sarebbe pronto a sostenere un altro maxi-investimento in attacco dopo quello già effettuato la scorsa estate, da 73,1 milioni di euro più bonus, per strappare Gonçalo Ramos al PSG. Tresoldi, del resto, costa molto caro: ieri sui quotidiani sportivi italiani si parlava di un'operazione da 40 milioni ('Corriere dello Sport'), massimo 50 milioni di euro ('La Gazzetta dello Sport'), ma la stessa 'rosea' già stamattina ha alzato ulteriormente il tiro, spiegando come l'approdo di Tresoldi — notoriamente un grande tifoso rossonero — al Milan a gennaio non avverrebbe per meno di 60 milioni di euro.
La doccia fredda dal Belgio: «Tresoldi non è in vendita in nessuna circostanza»In Belgio, invece, ritengono quella sul prezzo una mera questione di lana caprina, giacché continuano a ripetere la stessa linea da giorni: Nicolò Tresoldi non è in vendita nel calciomercato di gennaio 2027. Ecco, per esempio, la posizione nettissima espressa oggi dal quotidiano fiammingo 'Nieuwsblad':
«Tutte le lusinghe sembrano vane, perché la posizione del Bruges in merito è ormai nota: Tresoldi non è in vendita. E certamente non quest'inverno. Nemmeno se il Milan dovesse sborsare diversi milioni in più. Quest'inverno, Tresoldi non è in vendita in nessuna circostanza e per nessuna cifra. E che il Bruges sia in grado di rimanere fermo su questo punto è apparso evidente già la scorsa estate, quando ha ripetutamente rifiutato l'offerta della Roma, nonostante una proposta da 35 milioni di euro».
Appuntamento all'estate: i numeri monster e il bivio tra Germania e ItaliaSecondo i giornalisti sportivi delle Fiandre, dunque, di un eventuale trasferimento se ne riparlerà soltanto a fine stagione e per una cifra che il club nerazzurro riterrà congrua per privarsi del suo cannoniere. Finora, in questa stagione, Tresoldi ha messo a segno 14 gol in 17 partite tra campionato, coppa nazionale e Champions League: un rendimento da autentico top player in cui spiccano due triplette realizzate nel mese di ottobre, una a 'San Siro' in Champions contro l'Inter e l'altra contro il Sint-Truiden in campionato.
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