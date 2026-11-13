Scopri il profilo di Brett Yormark, scelto da Gerry Cardinale per guidare Milan Sports & Entertainment: il curriculum negli USA e il legame con Endrick

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Passo importante per il Milan e per RedBird: oggi è stata annunciata la nascita di Milan Sports & Entertainment. Il nuovo amministratore del progetto sarà Brett Yormark. Nel comunicato ufficiale sono stati svelati da subito i suoi compiti:

"Riportando direttamente a Gerry Cardinale, Yormark guiderà lo sviluppo e l'attuazione della strategia di MSE, supervisionando le attività attualmente in portafoglio e valutando future opportunità di investimento".

Dalla Big 12 Conference a Roc Nation: l'intreccio con Endrick

Scopriamo insieme chi è Brett Yormark: attualmente è il quinto Commissioner nella storia della Big 12 Conference (incarico che finirà a gennaio 2027). Il suo lavoro ha guidato la modernizzazione della conference. In precedenza, Yormark aveva ricoperto per tre anni i ruoli di Chief Operating Officer di Roc Nation e Co-CEO di Roc Nation Unified. Roc Nation è una società di intrattenimento che offre servizi integrati a un portafoglio diversificato di talenti, tra cui management artistico, editoria musicale, tournée, produzione, sviluppo strategico dei brand e altri servizi.
Chi è Brett Yormark: il nuovo AD di Milan Sports & Entertainment. Tra NBA, Roc Nation e NASCAR Brett Yormark è attualmente il quinto Commissioner nella storia della Big 12 Conference, incarico che ricoprirà fino alla fine di gennaio 2027. Dal suo ingresso nella conference, Yormark ne ha guidato la modernizzazione, internalizzando importanti competenze commerciali e di marketing. Curiosità, Roc Nation Sports cura gli interessi di Endrick, attaccante del Real Madrid, uno dei grandi obiettivi del Milan per il mercato di gennaio.

L'esperienza nei Brooklyn Nets, in NASCAR e i riconoscimenti

Altri ruoli coperti da Yormark: 14 anni Presidente e CEO di Brooklyn Sports & Entertainment (BSE) Global, società che gestisce e controlla il Barclays Center, i Brooklyn Nets e la loro squadra affiliata nella NBA G League, i Long Island Nets. Mentre all'inizio della sua carriera ha lavorato per sei anni in NASCAR.

Curiosità: è stato inserito per tre volte nella classifica “Forty Under 40” di Sports Business Journal e per due volte nella lista “40 Under 40” di Crain's New York Business. Un palmarès di assoluto livello per gestire un progetto che si preannuncia molto importante per il Milan e lo sport nella città di Milano.

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