Passo importante per il Milan e per RedBird: oggi è stata annunciata la nascita di Milan Sports & Entertainment. Il nuovo amministratore del progetto sarà Brett Yormark. Nel comunicato ufficiale sono stati svelati da subito i suoi compiti:

"Riportando direttamente a Gerry Cardinale, Yormark guiderà lo sviluppo e l'attuazione della strategia di MSE, supervisionando le attività attualmente in portafoglio e valutando future opportunità di investimento".

Dalla Big 12 Conference a Roc Nation: l'intreccio con Endrick

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L'esperienza nei Brooklyn Nets, in NASCAR e i riconoscimenti

Scopriamo insieme chi è Brett Yormark: attualmente è il quinto Commissioner nella storia della(incarico che finirà a gennaio 2027). Il suo lavoro ha guidato la modernizzazione della conference. In precedenza, Yormark aveva ricoperto per tre anni i ruoli di Chief Operating Officer die Co-CEO di. Roc Nation è una società di intrattenimento che offre servizi integrati a un portafoglio diversificato di talenti, tra cui management artistico, editoria musicale, tournée, produzione, sviluppo strategico dei brand e altri servizi.Brett Yormark è attualmente il quinto Commissioner nella storia della Big 12 Conference, incarico che ricoprirà fino alla fine di gennaio 2027. Dal suo ingresso nella conference, Yormark ne ha guidato la modernizzazione, internalizzando importanti competenze commerciali e di marketing. Curiosità,cura gli interessi di, attaccante del, uno dei grandi obiettivi del Milan per il mercato di gennaio.Altri ruoli coperti da Yormark: 14 anni Presidente e CEO di, società che gestisce e controlla il, ie la loro squadra affiliata nella NBA G League, i. Mentre all'inizio della sua carriera ha lavorato per sei anni in

Curiosità: è stato inserito per tre volte nella classifica “Forty Under 40” di Sports Business Journal e per due volte nella lista “40 Under 40” di Crain's New York Business. Un palmarès di assoluto livello per gestire un progetto che si preannuncia molto importante per il Milan e lo sport nella città di Milano.