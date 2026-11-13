Scopri il profilo di Brett Yormark, scelto da Gerry Cardinale per guidare Milan Sports & Entertainment: il curriculum negli USA e il legame con Endrick
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Passo importante per il Milan e per RedBird: oggi è stata annunciata la nascita di Milan Sports & Entertainment. Il nuovo amministratore del progetto sarà Brett Yormark. Nel comunicato ufficiale sono stati svelati da subito i suoi compiti:
"Riportando direttamente a Gerry Cardinale, Yormark guiderà lo sviluppo e l'attuazione della strategia di MSE, supervisionando le attività attualmente in portafoglio e valutando future opportunità di investimento".
Dalla Big 12 Conference a Roc Nation: l'intreccio con EndrickScopriamo insieme chi è Brett Yormark: attualmente è il quinto Commissioner nella storia della Big 12 Conference (incarico che finirà a gennaio 2027). Il suo lavoro ha guidato la modernizzazione della conference. In precedenza, Yormark aveva ricoperto per tre anni i ruoli di Chief Operating Officer di Roc Nation e Co-CEO di Roc Nation Unified. Roc Nation è una società di intrattenimento che offre servizi integrati a un portafoglio diversificato di talenti, tra cui management artistico, editoria musicale, tournée, produzione, sviluppo strategico dei brand e altri servizi.
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L'esperienza nei Brooklyn Nets, in NASCAR e i riconoscimentiAltri ruoli coperti da Yormark: 14 anni Presidente e CEO di Brooklyn Sports & Entertainment (BSE) Global, società che gestisce e controlla il Barclays Center, i Brooklyn Nets e la loro squadra affiliata nella NBA G League, i Long Island Nets. Mentre all'inizio della sua carriera ha lavorato per sei anni in NASCAR.
Curiosità: è stato inserito per tre volte nella classifica “Forty Under 40” di Sports Business Journal e per due volte nella lista “40 Under 40” di Crain's New York Business. Un palmarès di assoluto livello per gestire un progetto che si preannuncia molto importante per il Milan e lo sport nella città di Milano.
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