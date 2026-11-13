Galli fiducioso: "Cardinale-Amorim daranno soddisfazioni. Gila grande acquisto, bene anche da terzino"

Filippo Galli analizza il momento del Milan: l'elogio a Mario Gila, il lavoro sporco di Gonçalo Ramos, le favorite per lo Scudetto e i dubbi su Tresoldi
Galli: "Credo in Amorim. Ramos? Sempre dalla sua parte. I tifosi del Milan devono capire che..." | Video PM
Il Milan sta continuando con il suo lavoro con il nuovo progetto con Rúben Amorim in panchina che cresce partita dopo partita. L'ex calciatore rossonero Filippo Galli era presente durante la presentazione del libro “Il Milan nel mondo” di Mauro Suma e ha parlato del momento del Diavolo a "Tuttosport":
"Invito i tifosi ad avere pazienza e fiducia: sono convinto che il progetto targato Cardinale-Amorim darà soddisfazioni. Questo Milan nei prossimi anni tornerà a vincere".
Scarica la nuova app Pianeta Milan
"Scelgo la Champions conquistata ad Atene contro il Barcellona: anche perché giocai quella finale da titolare. Un 4-0 indimenticabile, ma da milanista fu da brividi anche vincere contro la Steaua in un Camp Nou tutto rossonero".
Galli sulla corsa Scudetto e l'impatto di Mario GilaPassando al presente, secondo Galli il Milan non è ancora pronto per vincere lo Scudetto:
"Vedo Inter e Roma un gradino sopra tutte le altre per il primo posto. Occhio pure alla Lazio che vola e gioca una sola partita a settimana, ma anche il Milan può dire la sua. Da tifoso spero che i rossoneri possano concorrere fino alla fine".
Un pensiero su Mario Gila, leader assoluto della difesa:
"Lo spagnolo mi sta piacendo molto anche nei panni di terzino. Sta interpretando benissimo il nuovo ruolo, dando un contributo importante anche nell’accompagnare l’azione offensiva. Ero certo che si sarebbe imposto velocemente, già alla Lazio aveva dimostrato di essere uno dei migliori elementi difensivi della Serie A. Grande acquisto".
La difesa di Gonçalo Ramos e il giudizio su Nicolò TresoldiGonçalo Ramos fatica a trovare il gol in questo inizio stagionale:
"Sono un suo estimatore. Tutti vorremmo Gonçalo più lucido e decisivo sotto porta, però non scordatevi tutto il movimento che fa senza palla. Questo passa inosservato, ma il suo lavoro è fondamentale per il gioco della squadra".
Un pensiero finale sul possibile innesto di Tresoldi:
"È indubbio che serva un finalizzatore in grado di alzare il numero dei gol degli attaccanti. Tresoldi è bravo e sta facendo cose importanti col Bruges: bisogna però capire se uno con le sue caratteristiche possa andare bene per il gioco di Amorim".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultime Notizie
Nasce "Milan Sports & Entertainment", Cardinale: "Costruire una piattaforma dello sport a livello mondiale"
News Calciomercato
Milan: segnali per van Dijk! Endrick pallino di Cardinale. Per Tresoldi richieste altissime
Editoriali e Analisi
4-4-1-1 o 3-4-2-1? Il dubbio di Amorim: quale modulo per il futuro del Milan
Editoriali e Analisi
Pandolfi, la mente del Milan Futuro: qualità tecnica superiore e grandi numeri. Già pronto per Amorim?
News Calciomercato
Virgil van Dijk al Milan, Cardinale stravede per lui: c'è già un segnale! Tutte le novità e i numeri
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti