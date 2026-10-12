Le grandi manovre in vista della sessione invernale di calciomercato sono già cominciate, e in casa Milan si profila un'opportunità di assoluto spessore internazionale. Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni di mercato rilanciate da Daily Briefing, il club rossonero ha messo concretamente nel mirino Leny Yoro, talentuoso difensore centrale classe 2005 di proprietà del Manchester United. Il calciatore francese, scontento del minutaggio ridotto all'ombra dell'Old Trafford, potrebbe lasciare i Red Devils già a gennaio 2027, e la dirigenza di Via Aldo Rossi si candida a recitare un ruolo da assoluta protagonista.

Yoro ai margini del Manchester United: lo scenario per gennaio

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L'avventura oltremanica dinon sta rispettando le alte aspettative estive. Il centrale transalpino sta trovando pochissimo spazio nelle rotazioni del Manchester United, avendo collezionato appena 261 minuti complessivi distribuiti su 5 presenze tra Premier League, Champions League e Coppa di Lega. Una situazione di palese insoddisfazione che ha spinto l'entourage del giocatore a guardarsi intorno. Ilrappresenterebbe una destinazione ideale per il rilancio del classe 2005, garantendogli quella centralità tecnica e quel minutaggio necessari per non frenare il suo percorso di crescita. La concorrenza europea è spietata: sul difensore si sono già mossi top club del calibro di Chelsea, Barcellona, Arsenal e PSG.Nonostante la folta concorrenza delle big continentali, ilpuò disporre di due assi nella manica non indifferenti per sbaragliare la concorrenza. Il primo è squisitamente tecnico: l'allenatore rossoneroconosce perfettamente le doti fisiche e la pulizia negli interventi di Yoro, avendolo valorizzato ed impiegato con costanza proprio durante la sua recente esperienza sulla panchina del Manchester United. Il tecnico portoghese riabbraccerebbe volentieri il suo ex pupillo per blindare la retroguardia del Diavolo.Il secondo fattore decisivo si gioca sul piano diplomatico. La procura di Leny Yoro è infatti gestita da. Il potente super-agente lusitano vanta rapporti consolidati e di lunghissima data con la dirigenza del Milan. Questo canale preferenziale e diretto potrebbe favorire l'incastro perfetto, permettendo al club milanese di anticipare le mosse delle rivali inglesi e francesi, impostando l'operazione sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto per il mercato di riparazione.