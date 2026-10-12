Il forte giocatore è scontento al Manchester United: il Milan ci prova per gennaio forte dell'effetto Rúben Amorim e della spinta di Jorge Mendes
Calciomercato Milan, Endrick nome concreto per gennaio: ma attenzione alla concorrenza della Roma
Le grandi manovre in vista della sessione invernale di calciomercato sono già cominciate, e in casa Milan si profila un'opportunità di assoluto spessore internazionale. Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni di mercato rilanciate da Daily Briefing, il club rossonero ha messo concretamente nel mirino Leny Yoro, talentuoso difensore centrale classe 2005 di proprietà del Manchester United. Il calciatore francese, scontento del minutaggio ridotto all'ombra dell'Old Trafford, potrebbe lasciare i Red Devils già a gennaio 2027, e la dirigenza di Via Aldo Rossi si candida a recitare un ruolo da assoluta protagonista.
Yoro ai margini del Manchester United: lo scenario per gennaioL'avventura oltremanica di Leny Yoro non sta rispettando le alte aspettative estive. Il centrale transalpino sta trovando pochissimo spazio nelle rotazioni del Manchester United, avendo collezionato appena 261 minuti complessivi distribuiti su 5 presenze tra Premier League, Champions League e Coppa di Lega. Una situazione di palese insoddisfazione che ha spinto l'entourage del giocatore a guardarsi intorno. Il Milan rappresenterebbe una destinazione ideale per il rilancio del classe 2005, garantendogli quella centralità tecnica e quel minutaggio necessari per non frenare il suo percorso di crescita. La concorrenza europea è spietata: sul difensore si sono già mossi top club del calibro di Chelsea, Barcellona, Arsenal e PSG.
Il fattore Amorim e la regia di Jorge Mendes: Milan in pole position?Nonostante la folta concorrenza delle big continentali, il Milan può disporre di due assi nella manica non indifferenti per sbaragliare la concorrenza. Il primo è squisitamente tecnico: l'allenatore rossonero Rúben Amorim conosce perfettamente le doti fisiche e la pulizia negli interventi di Yoro, avendolo valorizzato ed impiegato con costanza proprio durante la sua recente esperienza sulla panchina del Manchester United. Il tecnico portoghese riabbraccerebbe volentieri il suo ex pupillo per blindare la retroguardia del Diavolo.
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